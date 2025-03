Algérie: Ligue 1 Mobilis - Déplacement difficile du leader et son dauphin à Oran et El-Bayadh

Alger — Le leader du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, le MC Alger, et son dauphin le CR Belouizdad, effectueront des déplacements difficiles pour affronter respectivement le MC Oran et le MC El-Bayadh, avec l'objectif commun de maintenir le cap, à l'occasion de la 19e journée, prévue jeudi, vendredi et samedi.

Auteur de trois succès de rang en championnat, le "Doyen" (1er, 37 pts), abordera le voyage à Oran, avec la ferme intention de préserver la dynamique, et se rapprocher davantage d'un deuxième titre de suite.

Toutefois, les Algérois auront fort à faire devant une équipe oranaise (11e, 21 pts), qui n'aura pas le droit à l'erreur, elle qui n'a remporté qu'une seule victoire lors des cinq dernières journées, et qui ne compte de surcroit, que quatre points d'avance sur le premier relégable.

Les supporters du MCA ont de quoi rester sereins, puisque leur équipe est la plus efficace à l'extérieur en championnat, avec un bilan de 21 points décrochés sur 27 possibles, et reste toujours invaincue en dehors de ses bases.

Le CRB (2e, 32 pts) n'aura guère la tâche facile face au MCEB (9e, 24 pts), plus que jamais motivé, après sa victoire convaincante, à la maison face à l'USM Alger (2-1). Le Chabab abordera ce rendez-vous avec l'intention de revenir avec le gain du match, et éviter de se voir larguer davantage par le MCA. De son côté, le MCEB, invaincu depuis six matchs, toutes compétitions confondues, ne jure que par la victoire, pour rejoindre la première partie du tableau, et s'éloigner de la zone de turbulences.

De son côté, l'USM Alger (3e, 29 pts), devrait évoluer, à priori, sur du velours à domicile face au premier relégable, l'ES Mostaganem (15e, 17 pts), dans un choc des extrêmes. Si le club de Soustara espère se racheter après le revers concédé à El-Bayadh et conserver sa place sur le podium, l'ESM est appelée à confirmer son dernier succès à la maison devant l'USM Khenchela (2-0), et poursuivre sa bataille pour le maintien.

Lutte pour le maintien : match à "six points" à Biskra

La JS Kabylie (3e, 29 pts) est appelée à sortir le grand jeu, en déplacement face au CS Constantine (6e, 25 pts), où les locaux auront à coeur de mettre fin à une mauvaise série de quatre matchs sans victoire, toutes compétitions confondues.

Seul bémol pour les Constantinois : le CSC a perdu 11 points dans son antre de Chahid-Hamlaoui depuis le début de la saison, de quoi donner de l'espoir à la JSK pour revenir avec un bon résultat, elle qui reste sur un succès à l'arraché contre la Paradou AC (2-1).

L'ES Sétif et la JS Saoura, logées ensemble à la 6e place, avec 25 pts chacun, s'affronteront dans un match à enjeu : le vainqueur aura l'occasion de se rapprocher du podium.

L'Entente, qui n'arrive pas à faire preuve de régularité depuis le début de l'exercice, affronte une équipe de la JSS sur sa lancée, puisque les joueurs de l'entraîneur tunisien Mourad Okbi, ont aligné trois victoires de rang.

Dans le bas du tableau, la lanterne rouge l'US Biskra (16e, 14 pts), devra impérativement l'emporter à domicile face à un concurrent direct pour le maintien : le NC Magra (14e, 17 pts), dans un duel à "six points".

Les Biskris, dont la dernière victoire en championnat remonte au 19 octobre 2024, à domicile face à la JS Saoura (2-1), devront sonner la révolte et sortir la tête de l'eau, pour amorcer leur mission de sauvetage, face à une équipe du "Nedjm" qui lutte pour le même objectif.

Enfin, l'Olympique Akbou et l'USM Khenchela, qui occupent conjointement la 12e place (20 pts), recevront respectivement le Paradou AC (10e, 23 pts) et l'ASO Chlef (5e, 27 pts), pour espérer renouer avec la victoire et quitter la zone rouge.