Algérie: Réunion du Gouvernement - Examen des moyens de renforcer la sécurité énergétique

Alger — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui a présidé, mercredi, une réunion du gouvernement consacrée à l'examen des moyens de renforcer la sécurité énergétique, concrétisant la vision stratégique du président de la République, indique un communiqué des Services du Premier ministre, dont voici le texte intégral:

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce jour mercredi 5 mars 2025, une réunion du gouvernement consacrée à l'examen des moyens de renforcer la sécurité énergétique, concrétisant la vision stratégique de Monsieur le président de la République, en passant en revue les grands axes de la feuille de route relative à la diversification des sources d'énergie pour la production d'électricité, notamment les mesures et projets visant à développer les capacités nationales dans le domaine des énergies renouvelables et à accroître leur contribution à la production d'électricité, outre le renforcement de la connexion entre les différents réseaux à travers le territoire national, dans le but d'assurer une production énergétique durable.

Par ailleurs et dans le cadre du suivi de l'activation du foncier économique orienté vers l'investissement, le gouvernement a entendu une communication sur les mesures prises pour activer l'Agence nationale du foncier touristique, notamment dans le domaine de l'assainissement du foncier touristique et l'aménagement des zones d'expansion touristique, afin de valoriser l'offre foncier destinée aux porteurs de projets d'investissement.

Le gouvernement a également entendu une communication sur la rentrée de la formation professionnelle de février 2025, au cours de laquelle il a été passé en revue les mesures les plus importantes prises pour restructurer les domaines de formation dans le but de répondre aux besoins du marché du travail national et d'accompagner les grandes orientations du développement économique.

Enfin, le gouvernement a examiné les moyens de relancer et d'adapter le Programme de la famille productive qui vise à renforcer les mécanismes visant à accompagner et à soutenir les familles nécessiteuses en les encourageant à s'engager dans le processus de production nationale à travers le lancement d'activités économiques à même d'améliorer leurs conditions de vie".