Algérie: Une réunion de coordination en vue de développer les mécanismes de l'action commune au service des hadjis et des mouâtamirine

Alger — Le directeur général (DG) de l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), Taher Braik a tenu, mercredi à Alger, une réunion de coordination avec différents partenaires, et ce dans le cadre de développement des nouveaux mécanismes de l'action commune au service des hadjis et des mouâtamirine, indique un communiqué de l'ONPO.

"Dans le cadre de l'ancrage des principes de coopération et de complémentarité avec différents partenaires, le DG de l'ONPO s'est réuni avec les parties partenaires, dans le but de renforcer la coordination et de développer les mécanismes de l'action commune, au service des hadjis et des mouâtamirine algériens", précise le communiqué.

La rencontre qui s'est déroulée en présence du président du Forum national algérien des agences de tourisme, du président de l'Union nationale des agences de tourisme et de voyages (UNAT), ainsi que du président de l'Association nationale des agences de voyages, se veut "un espace de dialogue et d'échange autour des voies et moyens, à même de hisser la qualité des prestations fournies aux hadjis et aux mouâtamirine, et d'assurer une organisation optimale des deux saisons du hadj et de la Omra, suivant de meilleures normes".

A cet effet, M. Braik a souligné "l'importance de consacrer le partenariat stratégique avec les différentes instances actives, en vue d'assurer une organisation optimale et fournir des prestations de qualité qui répondent aux attentes des hadjis et mouâtamirine algériens".

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série d'initiatives visant à "renforcer la coopération et la coordination avec différents acteurs, et qui se poursuivront durant la prochaine période, et ce par souci d'améliorer les prestations et garantir une saison distinguée de hadj et de la Omra", a conclu la même source.