Maroc: Focus à Marrakech sur les pratiques avancées en médecine d'urgence

Les pratiques avancées en urgentologue (médecine d'urgence) ont été au centre d'un séminaire organisé, jeudi à Marrakech, avec la participation de professionnels de santé et d'experts du domaine.

Initiée par les services des urgences du Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech, en partenariat avec la filière du Master spécialisé en pratiques avancées en urgentologue de l'Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé (ISPITS) de la cité Ocre, cette rencontre a été l'occasion d'explorer les avancées et les bonnes pratiques de cette spécialité médicale, tout en abordant les défis liés à la prise en charge des urgences médicales.

Lors de ce séminaire, les participants ont souligné la nécessité de renforcer la collaboration entre les différents acteurs du secteur de la santé pour optimiser la prise en charge des urgences et garantir des soins de qualité, mettant l'accent sur l'importance d'une intégration plus cohérente et structurée des parcours de formation en urgentologie.

A cet égard, ils ont appelé à renforcer le rôle des infirmiers en pratiques avancées à l'échelle nationale, en valorisant davantage leurs compétences et en optimisant leur contribution au système de santé.

S'exprimant à cette occasion, Meryem El Faiz, infirmière en pratiques avancées en urgentologie à l'ISPITS, a indiqué que cet événement médical vise à consolider la complémentarité entre les différentes expertises des professionnels de santé, en favorisant notamment une meilleure coordination et une coopération efficace entre les divers corps du métier.

Elle a également insisté sur l'importance de la collaboration entre l'ensemble des acteurs concernés, qui oeuvrent sans relâche pour garantir une approche multidisciplinaire et interprofessionnelle, essentielle à la qualité des soins en urgence et à une prise en charge rapide, optimale et efficace.

De son côté, Younes Boucharb, étudiant infirmier en pratiques avancées en urgentologie, s'est réjoui de cette rencontre qui "entend favoriser une meilleure intégration des différentes filières de formation, permettant ainsi aux professionnels de s'adapter plus efficacement aux exigences et aux spécificités du domaine des urgences".

Placé sous le thème "La qualité aux urgences : un défi multidisciplinaire", ce séminaire a permis de mettre en relief l'importance de l'approche multidisciplinaire en matière d'optimisation de la prise en charge des patients au sein des urgences.

En outre, un accent particulier a été mis sur le rôle clé des infirmiers en pratiques avancées en urgentologie, favorisant ainsi une coordination efficiente au sein des équipes de soins.