Angola: L'économie angolaise augmente de 4,4% en 2024

Luanda — Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 4,4% en 2024 par rapport à l'année précédente, selon les données préliminaires de l'Institut National de Statistique (INE).

Selon la fiche d'information rapide (FIR) pour les comptes nationaux du IV trimestre 2024, daté de février dernier, du III au IV trimestre de l'année dernière, le PIB a enregistré une croissance de 0,06%, en tenant compte de la série avec un ajustement saisonnier.

En termes homologues, le PIB a augmenté de 3,6% au quatrième trimestre, par rapport aux trois derniers mois de 2023.

La variation annuelle positive est fondamentalement basée sur les activités d'extraction des diamants, les minéraux métalliques et autres 44,8%, le transport et le stockage 10,4%, la pêche 12,2%, l'électricité et l'eau 6,5%, le commerce 4,6%, les autres services 4,9%, l'administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire, 4,3%, l'agro-alimentaire et l'extraction et la raffine de l'huile de 2,8%.

Quant à la variation actuelle, le produit intérieur brut, au cours de la période d'analyse, a totalisé 23 025 128 millions de kwanzas, avec 259 451 millions de kz correspond aux taxes sur les produits nets des subventions.

Compte tenu de la valeur ajoutée des activités au cours du trimestre, l'agro-élevage a enregistré 2 090 156 millions de kz, pêche 1 934 903 millions de kz, extraction et raffinage d'huile 5 474 515 millions de kz, extraction des diamants, minéraux métalliques et autres minéraux non métalliques 649 564 millions de kz, l'industrie transformatrice 2 432 891 millions de kz, l'électricité et l'eau Kz, 175 743 millions de Kz.

La zone de construction a enregistré 1 200 206 millions de kz, commerce 5 094 612 millions de kz, transport et stockage 388 619 millions de kz, postes et télécommunications 106 897 millions de kz, intermédiation financière et assurance 373 334 millions de kz, Administration publique, Défense et sécurité sociale obligatoire 493 743 millions de kz, services de biens immobiliers et location 679 806 milhões de kz, autres services 1 876 710 millions et services de médiation financière 206 022 millions de kz.