Afrique: Le sommet de la Ligue arabe approuve le plan de reconstruction de Gaza

Luanda — L'extraordinaire sommet de la Ligue arabe, qui a eu lieu mardi au Caire, en Égypte, avec la participation du président de l'Union africaine João Lourenço, a approuvé le plan de reconstruction de la piste de Gaza, calculé à 53 milliards de dollars.

L'annonce a été faite par le président égyptien Abdel Fattah Al Sissi, lors de la session de clôture de ce sommet, tenue dans la nouvelle capitale administrative égyptienne, à 45 kilomètres à l'est du Caire, qui a eu lieu en réponse au projet de chef d'État, Donald Trump, pour expulser plus de deux millions de Palestiniens.

En plus du président angolais, le sommet extraordinaire des dirigeants de la Ligue arabe a réuni le secrétaire général de l'ONU António Guterres, président du Conseil européen, António Costa, entre autres.

À propos du plan

Présenté par l'Exécutif égyptien comme une alternative au plan de Donald Trump qui vise à transformer l'enclave en "Riviera du Moyen-Orient" de ses habitants, ce plan bénéficie du "soutien ferme" de l'ONU.

Salué par le gouvernement israélien, ce plan a été rejeté à l'unanimité par le reste de la communauté internationale.

"Nous nous attendons à des performances arabes efficaces qui mettent fin à la tragédie humanitaire créée par l'occupation dans la bande de Gaza (...) et qui frustre les plans de l'occupation (Israélite) pour déplacer" Palestiniens, a déclaré le Hamas dans le préambule de ce sommet dont l'agenda a adopté une alternative viable au plan américain pour la bande de Gaza.

Dans cette voie, l'Égypte, l'un des pays qui, avec le Qatar et les États-Unis, a fait une médiation dans le conflit, a présenté un plan budgété de 53 milliards de dollars pour la reconstruction de l'enclave complètement dévastée pendant 15 mois de guerre.

Ce document à 112 pages qui comprend des cartes avec des images d'éventuelles réorganisations du territoire, prévoit une reconstruction de cinq ans et propose la création d'un fonds supervisé au niveau international pour assurer "la durabilité du financement" ainsi que sa "transparence".

Dans la stratégie décrite par le Caire et déjà approuvée par l'ONU et la haute autorité palestinienne, la première étape de six mois devrait se concentrer sur l'élimination des débris, des mines et des explosifs, avec environ 1,5 million d'habitants à placer dans des logements temporaires.

Selon le plan égyptien, deux autres phases de reconstruction devraient être suivies, la première couvrant les infrastructures essentielles et les logements permanents, le second objectif pour divers équipements, y compris un port commercial, des hôtels et un aéroport.

À long terme, le plan prévoit la reprise totale du contrôle de l'enclave par la haute autorité palestinienne, actuellement basée en Cisjordanie occupée, avec une éventuelle présence internationale.

Ce plan qui vise à sauver le processus de paix entre le Hamas et Israël se produit à un moment où le cessez-le-feu en vigueur depuis le 19 janvier entre le Hamas et Israël est «par un fil» en raison de désaccords persistants entre les parties au sujet de la deuxième phase de la trêve qui aurait dû commencer samedi dernier.

Après la fin officielle de la première phase du cessez-le-feu le 1er mars, une période marquée par un retrait militaire israélite et une série d'otages israélites contre les prisonniers palestiniens, les contours de la deuxième phase qui, en principe, ne devrait pas être consolidé par le processus de paix, avec la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu permanent.

Pour passer à cette deuxième phase, Israël nécessite la livraison de tous les otages encore entre les mains du Hamas et une "démilitarisation totale" de Gaza. Les conditions rejetées par le Hamas, auxquelles les "questions des armes de résistance (Israël)", ou sur une éventuelle "déportation de combattants de résistance ou de population" ne sont pas négociables.

Dans ce contexte d'impasse entre le Hamas et Israël, le gouvernement de Netanyahu a interdit depuis le week-end l'arrivée de l'aide humanitaire à la bande de Gaza, malgré plusieurs appels vers sa restauration en particulier par les Nations Unies.

La guerre entre Israël et le Hamas

La guerre entre Israël et le Hamas est un différend prolongé impliquant des questions territoriales, politiques et religieuses, centrées sur la lutte pour contrôler la bande de Gaza, les attaques mutuelles et les différences idéologiques sur l'existence d'un État palestinien et la destruction d'Israël.

Le conflit a ses racines dans l'occupation des territoires palestiniens par Israël, soutenus par les États-Unis et dans l'émergence du Hamas lors de la première Intifada en 1987 avec l'organisation pour prendre le contrôle de Gaza en 2007 avec le soutien de l'Iran.

Alors que le Hamas vise la destruction d'Israël et la création d'un État palestinien islamique, Israël cherche à démanteler les infrastructures militaires du groupe et à contenir les attaques de rockets.

Les conséquences de la guerre entre Israël et le Hamas sont dévastatrices les deux parties, mais surtout pour la population civile de Gaza, avec une destruction massive, des décès aveugles et des difficultés dans les négociations de paix, nourrissant les tensions régionales.

Depuis que le Hamas a pris le contrôle de la région, il y a eu plusieurs cycles du conflit, ce qui a entraîné de nombreux décès, la destruction des infrastructures et une souffrance accrue de la population palestinienne.

En outre, les conflits continus empêchent toute progression significative vers une solution pacifique de deux États, ce qui serait la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël.

Dans l'arène internationale, le conflit génère des divisions et exacerbe les tensions entre différents pays, en particulier au Moyen-Orient, avec la possibilité constante d'implication de puissances régionales telles que l'Iran.

Actuellement, le conflit entre Israël et le Hamas continue d'être marqué par des périodes d'escalade de violence suivie des cessez-le-feu temporaires.

La plus grande ascension de cette guerre a commencé le 7 octobre 2023, après une attaque surprise du Hamas en Israël, faisant mille et 200 morts et 251 otages israéliens.

En réponse, Israël a lancé une offensive militaire contre le groupe palestinien à Gaza, qui est maintenant pratiquement en ruine.

Quinze mois après l'intensification du conflit, les conséquences sont énormes, avec plus de 46 000 Palestiniens tués lors des actions militaires israéliennes et 110 453 blessés, selon le ministère de la Santé de Gaza, administré par le Hamas.

Le Centre des satellites des Nations Unies (UNOSAT) a estimé que 69% de toutes les structures de Gaza ont été détruites jusqu'au début de décembre.

L'ONU a également conclu que 68% du réseau routier de bandes Gaza avaient été détruits.

Dans l'entre-temps, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires estime que 1,9 million de personnes ont été déplacées au niveau interne, représentant environ 90% de la population de la bande de Gaza.

Cependant, le dernier accord de cessez-le-feu a été signé au Qatar en vigueur du 19 janvier au 1er mars de cette année, donnant une trêve 15 mois du conflit israélien-hamas.

Par conséquent, c'est un énorme défi pour les parties et la communauté internationale en général et dans d'autres pays de la région, en particulier, dans la recherche de solutions de paix pacifiques, ainsi que de sa reconstruction.