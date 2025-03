Angola: Le Président João Lourenço revient du Caire

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, est déjà à Luanda, après la participation, mardi, au Caire, en Égypte, au Sommet de la Ligue arabe, dédié à l'analyse du plan de reconstruction de la bande de Gaza.

Outre João Lourenço qui a participé en tant que président de l'Union africaine, la réunion a également compté sur la présence du secrétaire général de l'ONU António Guterres, du président du Conseil européen, António Costa, entre autres.

Dans son discours à la cérémonie d'ouverture, l'homme d'État angolais a répudié des éventuelles tentatives de déplacer le peuple palestinien de ses territoires, prétention du président des États-Unis, Donald Trump et du Premier ministre israélien Benjamin Natanyau.

De même, il a condamné la politique continue d'expansion des colonats, d'occupation et d'annexion illégale de territoire appartenant à la Palestine.

Mardi également, avant le sommet, João Lourenço a analysé avec le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, et le président du Conseil européen, António Costa, lors de réunions séparées, la grave situation sociale et humanitaire dans la bande de Gaza, Palestine, motivée par la guerre entre le Hamas et Israël, qui a complètement détruit ce territoire du Moyen-Orient.

Le sommet de la Ligue arabe a débattu les derniers événements de Gaza, centrés sur les plans du retour en toute sécurité des civils palestiniens chez eux, la reconstruction de la bande de Gaza et leur future gouvernance, dans le contexte des négociations de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

La réunion a approuvé le plan de reconstruction de la bande de Gaza présenté par l'Égypte, calculé à 53 milliards de dollars.

Ce document à 112 page qui comprend des cartes avec des images d'éventuelles réorganisations du territoire, prévoit une reconstruction de cinq ans et propose la création d'un fonds supervisé au niveau international pour assurer "la durabilité du financement" ainsi que sa "transparence".

Dans la stratégie décrite par le Caire et déjà approuvée par l'ONU et la haute autorité palestinienne, la première étape de six mois devrait se concentrer sur l'élimination des débris, des mines et des explosifs, avec environ 1,5 million d'habitants à placer dans des logements temporaires.

Selon le plan égyptien, deux autres phases de reconstruction devraient être suivies, la première couvrant les infrastructures essentielles et les logements permanents, le second objectif pour divers équipements, y compris un port commercial, des hôtels et un aéroport.

À long terme, le plan prévoit la reprise totale du contrôle de l'enclave par la haute autorité palestinienne, actuellement basée en Cisjordanie occupée, avec une éventuelle présence internationale.

Ce plan qui vise à sauver le processus de paix entre le Hamas et Israël se produit à un moment où le cessez-le-feu en vigueur depuis le 19 janvier entre le Hamas et Israël est «par un fil» en raison de désaccords persistants entre les parties au sujet de la deuxième phase de la trêve qui aurait dû commencer samedi dernier.

La Ligue arabe est une organisation régionale des États arabes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, fondée le 22 mars 1945 au Caire, en Égypte, où se trouve le siège social de l'organisation.

Elle vise à promouvoir la coopération politique, économique, culturelle et sociale entre les pays arabes et à renforcer l'unité du monde arabe.

Font partie de l'organisation, l'Arabie saoudite, l'Algérie, le Bahreïn, les Comores, le Djibuti, l'Egypte, les Émirats arabes unis, l'Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, l'Oman, la Palestine, le Qatar, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen.

Les principaux objectifs sont la coordination politique et diplomatique entre les pays arabes, la résolution régionale des conflits, la promotion du commerce et la coopération économique, la défense des intérêts du monde arabe dans les questions internationales, le soutien à la cause palestinienne et l'autodétermination des Palestiniens.

La Ligue arabe est confrontée à des défis internes, tels que des divisions entre ses membres et des difficultés à mettre en oeuvre des décisions conjointes.

Cependant, il reste un forum important pour la coopération entre les pays arabes.