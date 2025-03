Congo-Kinshasa: Dix têtes d'érosion menacent la cité de Kasongo-Lunda

La cité de Kasongo-Lunda, chef-lieu du territoire portant le même nom dans la province du Kwango, est fortement menacée par des érosions qui ont déjà détruit plusieurs maisons des particuliers.

Selon l'administrateur de ce territoire, Arsène Kukangidila, plus de dix grandes têtes d'érosion sont identifiés dans cette cité.

« Le territoire de Kasongo-Lunda rencontre beaucoup de difficultés notamment le problème des érosions. Le chef-lieu est situé sur un site érosif. On se débrouille avec des sacs pour la lutte, mais ça demande une intervention au niveau provincial et même national. Ce sont de grandes têtes d'érosion. L'on dénombre plus de dix têtes d'érosion, sans compter les petites. Des bâtiments, surtout les maisons des gens qui sont dans la périphérie sont menacées », explique Arsène Kukangidila.

A la suite de l'écroulement de nombreuses maisons, plusieurs familles sont sans abris, affirme Arsène Kukangidila.

« Nous demandons l'implication de la province et même du gouvernement central pour protéger les maisons et les ménages et venir à la rescousse de la population de Kasongo-Lunda », plaide M. Kukangidila.