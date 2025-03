Cameroun: MTN cameroun raconte ses 25 ans d'histoire commune avec les camerounais

L'entreprise de téléphonie mobile pour marquer le quart de siècle au Cameroun lance une campagne qui ressemble Mtn et les camerounais. 25 ans de connexions authentiques

« 25 ans de Ndolo : ces appels qui nous rapprochent de près comme de loin. 25 ans de Njoka : ces éclats de bonheur partagés dans chaque divertissement. 25 ans de Kongossa : ces échanges qui voyagent grâce à nos services data et voix. 25 ans de Hemlé : cet élan de courage offert à ceux qui construisent leurs rêves.

25 ans de Mboundja : cette passion du foot qui réunir dans la ferveur. 25 ans de Dépannage : ces solutions Mobile Money qui facilitent la vie au quotidien. 25 ans de confiance : cet engagement à offrir un réseau fiable, toujours », telle est l'histoire commune entre l'entreprise de téléphonie mobile MTN et les camerounais depuis 25 ans.

Un moment fort d'émotions depuis un quart de siècle qui a été marqué le dimanche 1er mars 2025 par un coup d'envoi de la campagne qui tisse un lien unique avec les camerounais. L'entreprise de téléphonie mobile a été bien plus qu'une marque, mais, un compagnon de vie, un moteur de rêves, un pont entre les coeurs, les passions et les ambitions.

Une famille solide, fiable et tournée vers l'avenir

Cependant, il sera question durant cette campagne du MTN TV Show. « Un show inédit, qui a été diffusé en première le 1er mars à 20 heures 25 minutes sur Canal 2 International, Equinoxe TV, STV, CRTV, Balafon TV, Boom TV, Vision 4 et Facebook MTN. Un moment fort pour lancer les festivités », a-t-on noté dans le conducteur média. Le second temps fort de ces 25 ans de connexions authentiques entre MTN et les camerounais est le Brand House.

« Une expérience unique à découvrir accompagnée de nombreuses surprises qui feront palpiter le coeur des camerounais », a-t-on précisé dans le Conducteur média. Pour l'entreprise de téléphonie mobile, les camerounais sont les pionniers, qui depuis 25 ans, repoussent les limites pour connecter, inspirer et bâtir un avenir numérique ou tout devient possible.

« Cette campagne, c'est aussi la votre. Partagez cette énergie avec vos collègues, vos proches, et soyons ensemble les ambassadeurs des ces connexions authentiques. Nous allons célébrer 25 ans avec la même passion qui nous unit depuis le premier jour. Everywhere you go, portez haut notre histoire, celle d'une famille solide, fiable et tournée vers l'avenir », a tenu à préciser MTN Cameroun à toute sa fidèle clientèle depuis 25 ans.