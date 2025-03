Tunisie: USBG - Un nul au goût d'une défaite - Ça se complique davantage...

Accrochés à domicile par une ESM qui les a contraints au nul à la toute dernière minute, Jamel Kcharem et ses hommes ne sont plus à l'abri de la relégation.

Avec 13 matches sans victoire, il n'y a pas dans l'histoire de l'USBG trace d'une semblable série noire. À n'y rien comprendre et à en rester bouche bée ! Le match contre l'ESM a été le comble de cette guigne et de cette malchance. Menant par 2 buts à 0 jusqu'à la soixante-quinzième minute de jeu, les «Jaune et Noir» de Ben Guerdane ont été rejoints au score dans le dernier quart d'heure.

Après l'avantage au score de deux buts réalisés dans les premières vingt minutes, ça se termine par un frustrant 2 buts partout. Les coéquipiers de Ghazi Abderrazak ont fait le plus difficile avec une bonne entame de match. Un but d'entrée inscrit par Adnène Yâakoubi ( 3') a été suivi d'un deuxième but sur penalty transformé par Skander Lâabidi ( 21'). Tout était propice pour chasser enfin le signe indien et s'octroyer les trois points du bonheur qui auraient placé l'USBG à la treizième position plus ou moins rassurante avec 19 points. Cette avance de deux buts, au lieu de la préserver, a fait dormir les «Jaune et Noir» de Ben Guerdane sur leurs lauriers. Ils ont eu tort de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué et de croire que le succès ne pouvait pas cette fois leur échapper.

Jamel Kcharem sur le départ ?

Le premier responsable de ce faux pas, qui aura des répercussions sur la suite du parcours de l'USBG et qui a rendu la situation très compliquée avec deux petites longueurs d'avance seulement sur le quinzième relégable, est l'entraîneur Jamel Kcharem qui a mal géré ce match contre l'ESM.

Il a été le premier à donner un mauvais message à ses joueurs en leur faisant penser que le destin du match était déjà scellé avant vingt minutes de sa fin. 74e de jeu: il fait un changement qui a paru précipité, voire un peu bizarre en sortant son fer de lance de l'attaque, Adnène Yâakoubi, l'auteur du premier but, pour le remplacer par Rayan Chaibi, un milieu de terrain.

Une minute après ce changement, l'ESM parvient à réduire la marque et à revenir dans le match par l'intermédiaire de Aouled Behi (75'). 89e minute de jeu : un autre coaching pas très réussi avec le changement de Adem Ben Ahmed et de Amor Loussoukou par Jassem Abcha et Wael Abdi. Une minute après, l'ESM trouve de nouveau la faille et parvient à égaliser par son arrière latéral gauche Ahmed Salem Mezhoud (90').

Deux remplacements ratés dans un moment crucial de la rencontre qui ont coûté deux buts et un nul sur le fil qui équivaut à une défaite. Après Fakhreddine Galbi, Mohamed Ali Mâalej, l'heure de départ semble avoir sonné pour Jamel Kcharem. À Ben Guerdane, un seul sauveur est sur toutes les lèvres: Nidhal Khiari. Mais, lié par un contrat avec l'ES Jerba qui se bat lui aussi pour le maintien en Ligue 2, sa venue est loin d'être acquise pour être confirmée.