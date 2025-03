Tunisie: Itinéris, sur la Scène d'El Teatro - Une introspection artistique

Ce solo s'interroge sur ce qui anime un danseur. D'où puise-t-il son imagination, sa gestuelle, et ce qui nourrit sa créativité dans un monde qui semble se répéter sans cesse ?

Présenté hier soir, le spectacle Itinéris prend vie sur la scène d'El Teatro. Cette création chorégraphique intime de Marwen Errouine propose un voyage émotionnel à travers les yeux d'un danseur à la recherche de sa voie, en dehors des sentiers battus. Ce parcours de vie, ponctué d'espoirs et de doutes, dévoile l'intensité des sentiments d'un artiste face à un monde en perpétuelle transformation. Un second rendez-vous sur la même scène le 11 mars à 21h00.

Itinéris est une oeuvre où la danse et la dramaturgie se mêlent harmonieusement pour offrir une réflexion sur le parcours d'un artiste. La chorégraphie, la mise en scène et l'interprétation sont signées par Marwen Errouine, un artiste aux multiples facettes, dont le talent s'est déjà exprimé sur des scènes internationales. La dramaturgie de la pièce est portée par Myriam Soufy, la musique originale est de Mohamed Seddik Kekli et la création lumière de Mohamed Zidane Mehrez.

À 37 ans, Marwen Errouine est l'un des chorégraphes et interprètes les plus reconnus de la scène tunisienne et internationale. Après avoir intégré le Centre chorégraphique méditerranéen sous la direction d'Imed Jemaa, il participe à une dizaine de créations, tant sur scène en Tunisie qu'à l'étranger. En 2015, son oeuvre Ras Nahj remporte le prix de la meilleure chorégraphie au Festival Tunis Capitale de la Danse. En 2023, il présente sa dernière création Illusion, produite par le Théâtre de l'Opéra de Tunis. Tout au long de sa carrière, il a collaboré avec des figures emblématiques du théâtre, telles que Raja Ben Ammar, Taoufik Jebali, Moncef Sayem et Néjib Ben Khalfallah.

Le spectacle Itinéris s'interroge sur ce qui anime un danseur. D'où puise-t-il son imagination, sa gestuelle, et ce qui nourrit sa créativité dans un monde qui semble se répéter sans cesse ? Un monde marqué par une monotonie pesante, un marasme politique et social et une incertitude quant à l'avenir. À travers Itinéris, Marwen Errouine propose une introspection des émotions, des sensations et des luttes d'un artiste dans un quotidien complexe, fait d'injustices, d'inégalités et de violences.

L'oeuvre de Marwen Errouine est un voyage de transformation personnelle. Né dans un quartier sensible, l'artiste raconte comment un traumatisme profond l'a conduit à se reconstruire, tel un phénix renaissant de ses cendres. À travers son parcours, il explore les fragilités et les défis d'une carrière artistique, bâtie sur des fondations précaires, mais aussi sur la résistance et la résilience face aux obstacles.

Itinéris n'est pas seulement une performance artistique : c'est un témoignage poignant du cheminement intérieur d'un homme et d'un artiste. Un voyage à la fois personnel et universel, qui résonne avec l'expérience de chacun. Marwen Errouine, à travers cette oeuvre, invite le spectateur à réfléchir sur son propre parcours, ses propres doutes et ses aspirations, tout en célébrant la puissance de la créativité comme moteur de transformation.

