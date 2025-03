Tunisie: Sadok Mahmoud a fait ses débuts au CA - La maturité précoce

Vif et rapide, doté d'une bonne lecture du jeu, le talent issu du CS Korba s'est vite adapté au jeu des Clubistes. Encore du travail pour progresser.

En « gagne-petit » à Radès face à l'UST, le CA a, certes, assuré le minimum, mais la prestation d'ensemble, excepté quelques égarements, n'a nullement été mitigée, mais plutôt illuminée par les étincelles de quelques joueurs fraîchement titularisés, à l'instar de Sadok Mahmoud et Fahd Mesmari.

Dimanche dernier, dans un stade Hamadi-Agrebi bouillant, le Club Africain a commencé par prendre son opposition face à l'US Tataouine à bras-le-corps. Les hommes de David Bettoni ont su se montrer présents, non pas portés par l'aisance des attaquants, mais plutôt stimulés par ce but éclair signé par l'axial Ali Youssef.

Un jeu instinctif

Et le CA dans tout ça ? Pas de festival clubiste dans l'ensemble, mais une domination quasi complète avec maintes séquences offensives qui n'ont cependant pas été récompensées. Ce que l'on approuve néanmoins, indépendamment de la sacro-sainte rotation chère à David Bettoni, c'est sa décision de lancer d'entrée Mesmari et Sadok Mahmoud, deux fins techniciens qui ont apporté au CA cette touche chatoyante qui a quelque peu déteint sur l'ensemble et même révélé davantage le talent de certains.

Bien entendu, et on le comprend, Bettoni a bien choisi son jour pour titulariser Sadok Mahmoud, épargné jusque-là des grands formats. Mais à l'avenir, ce talent pur, à l'appréciable marge de progression, deviendra forcément incontournable, à commencer par lui refaire confiance face à l'AS Soliman, prochainement en déplacement, puis ensuite à Radès, à la réception du Stade Tunisien.

Vif et rapide, doté d'une bonne lecture du jeu, la pépite issue du CS Korba s'est vite adaptée au jeu des Clubistes. En catalyseur, le jouvenceau s'est même chargé en seconde période de trouver Jules Armand Kooh d'une sublime passe-laser qui n'aura pas de suite cependant. Ce faisant, ce joueur talentueux n'est encore qu'au stade de l'apprentissage des matchs de Ligue 1 avec ce que cela implique comme efforts à doser parfois et application des consignes dictées. Physiquement, ce garçon a encore beaucoup à travailler pour gagner en gabarit et en muscles.

Les offrandes, les dribbles chaloupés, les tirs en première intention, le jeu instinctif, ça fait partie de la panoplie d'un joueur qui se distingue de ses coéquipiers. Mais l'épatant Sadok Mahmoud, 19 ans, ne pourra aspirer à devenir incontournable qu'à force de travail acharné, seule voie à emprunter pour murir davantage. Ce faisant, en attendant qu'il «crève un jour l'écran», on se délecte déjà de le revoir à l'oeuvre, samedi prochain avec un CA qui se produira en déplacement à l'épreuve de l'AS Soliman.