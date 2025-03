Tunisie: Phosphate - Le pays vise 14 millions de tonnes par an d'ici 2030

Un Conseil ministériel restreint (CMR) s'est tenu mercredi au Palais du gouvernement à la Kasbah, sous la présidence du chef du gouvernement, Kamel Maddouri. La réunion a permis d'adopter le programme de développement, de production, de transport et de transformation du phosphate pour la période 2025-2030, ainsi que la mise en place d'un mécanisme permanent de suivi de sa mise en oeuvre.

Consacré à l'examen du programme et à la situation du Groupe Chimique Tunisien (GCT), le conseil a décidé de créer une unité industrielle de production de monophosphate fin et de monophosphate de calcium granulé à Skhira, avec une capacité de production annuelle de 250 000 tonnes. Le CMR a également validé la réhabilitation des unités d'acide sulfurique, l'amélioration de leur disponibilité et la mise en oeuvre d'un programme de maintenance des machines lourdes et des camions. Il a été décidé de lancer une unité de production d'acide phosphorique purifié à Skhira (60 000 tonnes/an) et une unité de purification de l'acide phosphorique de cadmium à El Mdhila (180 000 tonnes/an).

Le conseil a aussi approuvé le soutien financier au GCT pour achever les composantes du projet Mdhila 2 et la création d'unités pilotes de production d'ammoniac vert à Gabès, d'acide phosphorique à Skhira et d'engrais phosphatés granulés à Mdhila. Des unités de valorisation du fluor émanant des unités d'acide phosphorique seront installées à Gabès, Skhira et Mdhila, parallèlement à des installations pour le traitement des émissions, afin d'améliorer la situation environnementale.

Il a été décidé de retirer le phosphogypse de la liste des déchets dangereux et de le reclasser comme produit à valeur ajoutée, utilisable dans divers domaines, sous conditions spécifiques. Le GCT sera également exonéré de TVA sur les intrants des engrais destinés au marché local.

En ouverture de séance, Kamel Maddouri a souligné l'importance stratégique du phosphate, un secteur clé pour le développement social et économique, la balance des paiements et les exportations. Il a insisté sur la nécessité d'améliorer la gouvernance du secteur et d'encourager les innovations pour augmenter et stabiliser la production, conformément aux recommandations du chef de l'État. Le chef du gouvernement a appelé à une transformation profonde du secteur à travers l'augmentation des capacités de production, de transformation et d'exportation, tout en intégrant les nouvelles technologies pour accroître la productivité et explorer de nouveaux marchés.

Il a également insisté sur l'accélération de la mise en oeuvre du programme 2025-2030 et la résolution rapide des obstacles liés à la production, au transport et à la transformation du phosphate. Maddouri a plaidé pour une approche globale intégrant les dimensions économiques, sociales et environnementales, avec pour objectif de dynamiser le bassin minier, Gabès et les autres régions accueillant des infrastructures de production.

La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a présenté les grandes lignes du programme, précisant que la montée en puissance de la production se fera par étapes pour atteindre 14 millions de tonnes annuelles à la fin de 2030. Le programme prévoit aussi des mesures pour améliorer la logistique, optimiser la gestion des ressources en eau et garantir de meilleures conditions de travail dans le bassin minier et à Gabès. Le plan d'action du GCT vise quant à lui à augmenter de 80 % l'activité des usines d'ici 2028.

À noter que la relance du secteur du phosphate a été au centre d'une rencontre, le 4 avril 2025, au palais de Carthage, entre le président de la République, Kaïs Saïed, et la ministre Fatma Thabet Chiboub. Le président a souligné la nécessité de restaurer et d'accroître la production, tout en veillant à préserver les droits des travailleurs et à améliorer leurs conditions dans les mines.