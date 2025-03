Tunisie: Tennis - Championnat d'Afrique des moins de 14 ans - Bilan honnête

Deux médailles d'or par équipes, autant en filles simple et double, deux médailles d'argent et une de bronze, c'est ce qu'ont gagné nos représentants.

Un des problèmes épineux de notre tennis pendant de longues années est, notamment, ces résultats faibles chez les jeunes et cette qualité moyenne de joueurs et joueuses qui disparaissant aussitôt qu'ils apparaissent. Pendant des années, on a attendu, en vain une relève solide et des talents qui montent pour succéder aux Ons Jabeur, Malek Jaziri et par la suite à Mansouri, Dougaz et Chergui.

Toutes ces générations ratées n'ont pas permis de bâtir une base solide d'élite chez les jeunes. Les résultats à l'échelle africaine et arabe en disaient beaucoup sur cela. Maintenant, on espère que les choses iront mieux avec une Direction technique nationale qui essaye de rattraper le temps perdu et de reconstruire ces sélections à partir de pratiquement rien.

Lueur d'espoir

Une lueur d'espoir se dégage du dernier championnat d'Afrique des moins de 14 ans tenu au Kenya. La sélection minimes garçons et celle des filles ont remporté le tableau par équipes devant le Maroc et l'Egypte. C'est un tableau assez important, basé sur les performances de toute une équipe à partir des résultats en simple et en double.

Côté simple et double, en revanche, il y a eu deux médailles d'or raflées chez les filles par Selima Ben Dhia en simple, et par la paire Selima Ben Dhia-Saba Sahbani en double. Et pour l'anecdote, ce fut une finale pure tunisienne en simple et en double, avec Saba Sahbani qui a obtenu l'argent, de même que la paire Maleke Gamoun-Emna Mathlouthi. En double garçons, ce fut une médaille de bronze raflée par Ali Ben Mahmoud et Youssef Lahmar.

Au-delà de tous ces résultats bons à prendre, l'essentiel est d'entretenir ces jeunes talents et de leur fournir les moyens de percer. A 14 ans, on commence à forger la personnalité et le profil d'un joueur ou d'une joueuse de haut niveau. Il faut que ces jeunes persévèrent et arrivent dans les trois années à venir à accumuler les matches, les victoires avant d'aborder petit à petit une carrière individuelle. Il ne faut jamais relâcher l'effort en insistant surtout sur les moyens et la logistique nécessaires pour accompagner ces jeunes talents qui ont besoin d'un cursus clair et fourni pour arriver, demain, à bon port.