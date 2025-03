Tunisie: 250 000 tonnes de monophosphate et 60 000 tonnes d'acide purifié d'ici 2030

Un Conseil ministériel restreint s'est tenu mercredi au Palais du gouvernement à la Kasbah, sous la présidence du chef du gouvernement Kamel Maddouri, pour valider une série de mesures stratégiques visant à dynamiser la production de phosphate et à moderniser les infrastructures du Groupe Chimique Tunisien (GCT).

Lors de cette réunion, le programme de développement, de production, de transport et de transformation du phosphate pour la période 2025-2030 a été adopté, accompagné de la mise en place d'un mécanisme permanent de suivi de son exécution.

Parmi les principales décisions figure la création d'une unité industrielle à Skhira pour la production de monophosphate fin et de monophosphate de calcium granulé, avec une capacité annuelle de 250 000 tonnes. Le conseil a également validé la réhabilitation des unités d'acide sulfurique, l'amélioration de leur disponibilité et le déploiement d'un programme de maintenance pour les équipements lourds et les camions.

Dans le cadre de la diversification de la production, il a été décidé d'installer une unité d'acide phosphorique purifié à Skhira (60 000 tonnes/an) et une autre pour la purification de l'acide phosphorique de cadmium à El Mdhila (180 000 tonnes/an). Le GCT bénéficiera aussi d'un soutien financier pour finaliser le projet Mdhila 2 et développer des unités pilotes d'ammoniac vert à Gabès, d'acide phosphorique à Skhira et d'engrais phosphatés granulés à Mdhila.

Sur le plan environnemental, le conseil a validé l'installation d'unités de valorisation du fluor issu de la production d'acide phosphorique à Gabès, Skhira et Mdhila, ainsi que des installations dédiées au traitement des émissions. Par ailleurs, le phosphogypse sera retiré de la liste des déchets dangereux et reclassé comme produit valorisable, sous conditions spécifiques. Le GCT sera également exonéré de TVA sur les intrants des engrais destinés au marché local.

Ces mesures visent à renforcer la compétitivité du secteur, à stimuler la production nationale et à consolider la position de la Tunisie sur le marché mondial des phosphates.