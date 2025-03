Algérie: Fiscalité - Lancement de la plateforme numérique pour l'acquisition de la vignette automobile

ALGER — La plateforme numérique "QASSIMATOUKA", dédiée à l'acquisition de la vignette automobile, a été lancée ce mercredi, laquelle est accessible via le site web qassimatouka.mf.gov.dz ou le portail officiel de la Direction générale des impôts (DGI), indique un communiqué de cette dernière.

Le coup d'envoi de cette plateforme a été donné par la Directrice générale des impôts, Amel Abdellatif, en présence de cadres de la DGI, de la Direction générale de la numérisation, de la digitalisation et des systèmes d'information économiques, relevant du ministère des Finances.

A cette occasion, la première vignette automobile a été délivrée à distance via cette nouvelle plateforme numérique.

Le lancement de "QASSIMATOUKA" constitue "une étape importante dans le processus de numérisation des services fiscaux, entrepris par l'administration fiscale, visant à développer des services numériques de haute qualité, tout en garantissant les normes les plus élevées en matière de sécurité et de performance", précise le communiqué, ajoutant que cette plateforme permet aux propriétaires de véhicules d'acquérir leur vignette en ligne et la télécharger avec le reçu de paiement, en toute simplicité, 24h/24 et 7j/7, en utilisant la carte Edahabia ou la carte interbancaire (CIB).

Cette initiative est "le fruit d'une coopération entre la DGI et plusieurs institutions, dont le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, le ministère de la Poste et des Télécommunications, ainsi que le Groupement d'intérêt économique de la monétique (GIE monétique) et la Société d'automatisation des transactions interbancaires et de monétique (SATIM)".

La vignette acquise en ligne n'a pas besoin d'être apposée sur le pare-brise du véhicule, mais doit être présentée sous format numérique ou imprimé en cas de contrôle routier, conclut le communiqué.