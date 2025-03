Tunisie: Désinformation et conséquences - Face à la menace des fake news

Lutter contre les fausses rumeurs exige une approche globale et combinée avec une régulation légale efficace, une responsabilisation des plateformes numériques et une éducation du public à l'esprit critique.

L'affaire a éclaté après la diffusion d'une vidéo montrant un enfant en pleurs dans un couloir du service des urgences de l'hôpital régional de Sidi Bouzid. Selon le ministère de la Santé, cette séquence, enregistrée dans la nuit du 27 au 28 février 2025, met en scène une citoyenne ayant amené son enfant pour des soins non urgents. Après examen, il a été établi que la mère souffrait simplement d'un rhume saisonnier et aurait incité son enfant à crier afin de provoquer le chaos dans l'hôpital.

Après l'incident, le ministère de la Santé a annoncé son intention d'engager des poursuites judiciaires contre toute personne diffusant des rumeurs susceptibles d'induire l'opinion publique en erreur et de perturber le fonctionnement des établissements de santé. Cette décision intervient suite à la propagation de cette vidéo controversée sur les réseaux sociaux.

En y voyant une tentative de nuire à l'image du secteur public de la santé et de freiner les efforts de réforme et de développement, notamment dans les régions intérieures, le ministère a fermement condamné cette manœuvre, appelant les citoyens à ne pas se laisser influencer par des informations erronées.

Dans un contexte où les fausses informations peuvent avoir des conséquences désastreuses sur la cohésion sociale, le ministère de la Santé a réaffirmé son engagement à combattre ces dérives. En envisageant des poursuites judiciaires, il entend ainsi dissuader les individus malintentionnés qui exploitent la désinformation à des fins personnelles.

Un fléau amplifié par les réseaux sociaux

La diffusion de fausses informations est devenue un véritable sport national, exacerbé par la portée virale des réseaux sociaux. Parmi les rumeurs récentes et les plus marquantes, un individu qui s'est avéré être un faux médecin a semé la panique en affirmant que les pastèques commercialisées sur le marché tunisien étaient cancérigènes. L'été dernier, cette désinformation a entraîné d'importantes pertes pour les commerçants et suscité une psychose injustifiée chez les consommateurs, qui ont massivement délaissé ces fruits juteux et savoureux. Le concerné, se trouvant à l'étranger, serait frappé par un avis de recherche.

Un autre exemple frappant qui remonte à quelques jours concerne la députée Zina Jiballah, qui aurait soi-disant proposé une loi imposant le port du voile aux femmes fonctionnaires. Cette allégation a provoqué une vague d'indignation et de protestations de la part des défenseurs des libertés individuelles. Rapidement relayée sur les réseaux sociaux, elle a attisé la colère des femmes, alimenté les tensions et exacerbé les clivages idéologiques.

Or, l'élue a rapidement démenti ces affirmations, dénonçant une tentative de manipulation destinée à semer le trouble au sein de la société. Elle a souligné qu'il était impensable, aujourd'hui, d'envisager une telle mesure qui irait à l'encontre des acquis fondamentaux des femmes tunisiennes et des principes de liberté. Cet épisode illustre une fois de plus comment une fausse information peut, en l'espace de quelques heures, provoquer une tempête médiatique et mobiliser l'opinion publique sur des bases erronées.

Les trois exemples ne sont qu'une illustration parmi bien d'autres ayant engendré, selon les cas, du désordre, de la panique ou de simples moqueries.

Des sanctions pour contrer la manipulation de l'opinion publique

La régulation des réseaux sociaux reste un défi majeur. Et si l'on ne peut totalement empêcher la diffusion de rumeurs, la menace de sanctions pourrait freiner certaines dérives et sensibiliser la population à la nécessité de vérifier les sources avant de relayer une information.

Des solutions efficaces ont été toutefois mises en place dans d'autres pays. Par exemple, en France et en Allemagne, des lois imposent aux plateformes numériques de retirer les contenus manifestement faux sous peine de lourdes amendes. En Asie, et plus précisément en Malaisie, le fact-checking institutionnel désigne un système mis en place par le gouvernement pour détecter et démentir rapidement les fausses nouvelles. Ce dispositif repose sur une collaboration entre les autorités publiques, les médias et des plateformes spécialisées. Et lorsqu'une rumeur ou une information erronée se propage, des vérificateurs analysent les faits, publient des rectifications officielles et sensibilisent le public à l'importance de ne pas relayer de fausses informations. En Suède, l'éducation aux médias est intégrée dans les programmes scolaires afin de sensibiliser les jeunes à l'importance de la vérification des sources.

Lutter contre les fake-news dans notre pays exige une approche globale et combinée avec une régulation légale efficace, une responsabilisation des plateformes numériques et une éducation du public à l'esprit critique. Mais au-delà des lois et des outils technologiques, indispensables certes, c'est avant tout une prise de conscience collective qui fera la différence. Dans cette bataille contre la manipulation de l'information, chaque citoyen a un rôle clé à jouer. Vérifier avant de partager, refuser de propager des fausses nouvelles et privilégier les faits aux rumeurs sont des réflexes essentiels. Face à l'ampleur du phénomène, la vigilance collective reste notre meilleure défense.