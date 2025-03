Cameroun: Attention a des provocations incendiaires - Ernest Ouandié, puis Victor Fotso et après qui ?

opinion

Les extrêmes sont comme des lance-flammes, c'est-à-dire que le feu est toujours au bout de la course, et habite les parcours qui mènent jusqu'aux destinations inconnues, insoupçonnées et généralement dévastatrices.

L'actualité de notre pays est troublante d'événements et de déclarations qui ne nous rassurent pas sur la maturité de notre société, en dépit de la modification de l'hymne national pour l'extirper des subjectivismes de « sauvagerie ».

Si nous nous félicitons d'avoir assisté à une levée de boucliers nationalistes, patriotiques et sincères après la tentative maladroite de profanation de nos martyrs et héros de l'indépendance et de notre dignité, dont Les Ruben Um Nyobè, Moumié, PAUL Martin Samba, Rudolph Duala Manga Bell et autres forment le cercle symbole et fétiche, nous devons rester préoccupés et mobilisés, tant les rivières de la haine et du révisionnisme tentaculaire, continuent de produire des tas de saloperies tristes et incendiaires.

Aujourd'hui, nous apprenons, que Victor Fotso, un des tous premiers industriels camerounais, génie des affaires reconnus et célébrés au-delà de nos frontières, était autre chose que le débrouillard sorti de la précarité et parvenue au sommet.

Ouais, ouais, ouais, vraiment, que c'est triste. Devrait-on pleurer, se rouler par terre, changer de pays et d'éducation, en regardant toutes ces images de nous-mêmes, depuis les membres du gouvernement enfarinés et malmenés à l'étranger, jusqu'à ces voix abjectes qui insultent et profanent la mémoire de Victor Fotso ? C'est indigne, méchant, intolérable, inacceptable et profondément malhonnête. Et voilà comment un jour, des dérapages inutiles menant à des catastrophes inattendues, imparables et irréparables arrivent. Demain, la vaste progéniture du patriarche, risquera de se lever, battons et gourdins à la main, pour défendre la mémoire de leur champion et faire taire les provocateurs. Et ce sera l'enfer.

Non, ne commettez pas l'irréparable. Ne vous prenez pas à insulter, à déconsidérer ou à changer les termes de référence de la réussite, de la compétence, du mérite et de l'honorabilité sociale absolue. Dites aussi encore que Bill Gate, Steve Job, Kadji De Fosso, Jean samuel Noucthonguin, Sack et bien d'autres, ont triché. Des excuses pour la pauvreté d'esprit, la jalousie contre les brillants et les compétents, qui sont partout, que l'on retrouve dans toutes les civilisations, régions, clans, ethnies et religions, est le plus élevé, le plus cruel et le plus bête des péchés. Heureusement que les révisionnistes ne réussissent jamais à changer l'histoire et à arrêter la vérité.

En fait, vous n'êtes pas seuls, puisque les Européens et les Américains ne veulent plus reconnaître, que c'est l'armée soviétique conduite par Joseph Staline, qui a vaincu l'Allemagne Nazie d'Hitler et permit de mettre fin à la deuxième guerre mondiale. C'est de la même chose qu'il s'agit au Cameroun, certainement. Mais ils n'iront pas loin et ne prospéreront pas.

Le Cameroun ne doit pas céder et ne cèdera pas aux dérives de toutes les natures. Restons franchement ensemble./.