Cameroun: Le Club Afrique Développement une autoroute d'opportunités pour les entrepreneurs

La 3ème édition du programme de soutien et de promotion des femmes entrepreneures Stand Up For African Entrepreneurs (SUFAWE) s'est tenue les 20 et 21 février 2025 sous la supervision du Club Afrique Développement (CAD ) du groupe Attijariwafa Bank et la société Commerciale de Bnaque du Cameroun (SCB Cameroun).

La 40ème mission multisectorielle du CAD dédiée à la 3ème édition du programme de soutien et de promotion des femmes entrepreneures Stand Up For African Entrepreneurs (SUFAWE) s'est tenue les 20 et 21 février 2025 sous le parrainage du Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire du Cameroun. Elle a été présidée par M. Paul Tasong, Ministre Délégué.

Il a été accompagné pour la circonstance de Mme Kate Fotso, fondatrice et CEO de Telcar Cocoa et Ambassadrice du SUFAWE 2019. Durant deux jours, les plus de 250 chefs d'entreprises du Cameroun, du Gabon, du Congo et une délégation de haut rang du Secrétariat de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAF) conduite par Mme Cynthia Gnassingbe-Essonam, conseillère principale pour l'engagement du secteur privé auprès du secrétariat du ZLECAF, ont échangés au tour du thème :

« Made In Africa et ZLECAF : une autoroute d'opportunités pour les entrepreneurs ». « Le protocole relatif aux femmes et aux jeunes dans le domaine du commerce vise à éliminer de manière systématique les entraves commerciales qui limitent la participation des femmes et des jeunes au commerce transfrontalier, en mettant particulièrement l'accent sur les micros marchés et au commerce intra-africain. Il favorise également leur intégration aux chaines de valeur et le développement des opportunités de revenus significatifs », a affirmé Mme Cynthia Gnassingbe-Essonam.

Les temps forts

« Une Master Class de premier plan animée par Mme Cynthia Gnassingbe-Essonam, conseillère principale pour l'engagement du secteur privé auprès du secrétariat du ZLECAF, Mme Nelly Chatue Diop, CEO Ejara et Mme Naomi Mbakam, CEO Leelou Baby Food ; la remise du trophée SUFAWE 2025 qui recompense le parcours exemplaire et inspirant d'une femme entrepreneure a été décerné à Mme Naomi Mbakam, CEO Leelou ; une session de rencontres BtoB avec plus de 200 mises en relations dans les secteurs prioritaires tels que l'agro-industrie, les énergies et les télécom et une formation de haut niveau autour des opportunités de la ZLECAF animée par les experts du secrétariat du ZLECAF », sont les temps fort de la 40ème mission multisectorielle.

De l'avis de M. Alexandre Beziaud, Directeur Général de SCB Cameroun a tenu à rappeler la détermination du groupe Attijariwafa Bank à renforcer son accompagnement dans le soutien et la promotion des femmes entrepreneures à travers la filiale SCB Cameroun. Plus loin, Mme Mouna Kadiri, Directrice du Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa Bank, souligne l'enjeu de catalyser les opportunités intra-africaines pour les entrepreneurs et l'engagement de l'initiative SUFAWE qui compte aujourd'hui plus de 800 entrepreneurs bénéficiaires au Cameroun, au Congo et au Togo.

Au regard de ce qui précède, le Club Afrique Développement est une plate-forme fédérant les communautés d'affaires, les dirigeants et représentants publics en vue de catalyser les opportunités d'affaires et de dynamiser de manière pragmatique les investissements à l'échelle du continent. Il a réuni plus de 23 000participants provenant de 42 pays africains et de partenaires internationaux, avec plus de 6 200 membres actifs et prescripteurs.