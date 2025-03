Tunisie: Ghomrassen - La capitale des délices traditionnels pendant le Ramadan

Chaque année, durant le mois sacré de Ramadan, la ville de Ghomrassen, située dans le gouvernorat de Tataouine, se transforme en un lieu de rencontre incontournable pour les passionnés de sucreries traditionnelles. Venant de toutes les régions du sud-est tunisien, les visiteurs affluent en grand nombre pour savourer les célèbres pâtisseries de la ville, créant ainsi une effervescence commerciale unique et une atmosphère de convivialité chaleureuse.

À l'approche du coucher du soleil, Ghomrassen se métamorphose en une véritable capitale du commerce, où les jeûneurs venus des villes et villages voisins se pressent dans les ruelles étroites, avides de déguster les délices sucrés du Ramadan. Le marché, animé par les effluves de « makroudhs », « zelabia » et autres spécialités locales, reflète l'âme de cette ville aux traditions séculaires, reconnue pour l'excellence de ses pâtisseries.

Les artisans de la région, souvent établis à Tunis pendant le reste de l'année, n'hésitent pas à rejoindre leur terre natale à l'occasion du Ramadan. Ce retour aux racines n'est pas seulement une activité commerciale, mais une véritable célébration des traditions familiales et culturelles.

"Retourner à Ghomrassen pour Ramadan, c'est bien plus qu'un rendez-vous d'affaires. C'est une occasion de renouer avec l'histoire, la famille et le goût authentique des sucreries qui font notre réputation", indique Salma Naji, artisan spécialisée dans les pâtisseries traditionnelles, dans une déclaration à l'agence Tap.

Les ruelles de la ville, animées par les bruits des marchands et des visiteurs, forment un tableau vivant où se mêlent commerce et convivialité. Les habitants et les touristes partagent des moments précieux, s'échangeant des vœux pour le mois sacré, créant une atmosphère unique qui marque les cœurs.

Les marchés de Ghomrassen sont un véritable voyage dans le temps, où les recettes traditionnelles transmises de génération en génération sont sublimées par les artisans locaux. Salma Naji, qui perpétue ces savoir-faire ancestraux, souligne : "Le Ramadan est notre période de gloire. Les clients fidèles viennent chaque année pour goûter ces délices que nous préparons avec passion et savoir-faire".

Le Ramadan à Ghomrassen va bien au-delà de la simple consommation de sucreries. C'est un moment de retrouvailles, de partage et de respect des coutumes qui font la richesse culturelle de cette région. La ville, parfumée des senteurs sucrées des pâtisseries et vibrante de l'effervescence des échanges, est le théâtre d'une véritable fête de la famille et de la tradition.

À la tombée du jour, alors que les visiteurs regagnent leurs foyers, les bras chargés de trésors sucrés, Ghomrassen continue de respirer au rythme d'une vie active et joyeuse, attendant impatiemment le lendemain pour recommencer cette tradition annuelle. Le Ramadan dans cette ville emblématique est bien plus qu'une période de jeûne ; c'est un moment de convivialité, de partage et de préservation de l'héritage culinaire et culturel tunisien.