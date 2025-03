Tunisie: Environnement - Une entreprise tunisienne recycle des produits électroniques

Pour éviter de polluer davantage Tunis par des montagnes de déchets électroniques d'appareils en fin d'usage ou en fin de vie, la tendance est désormais au recyclage même avec l'électronique, grâce aux technologies récentes. Une manière ingénieuse de redonner une deuxième vie aux appareils électroniques dernière génération et intelligents.

En vue de lutter contre le gaspillage, une start-up tunisienne allie innovation et engagement pour réparer et reconditionner les appareils, et ainsi éviter qu'ils ne finissent dans les poubelles. Une manière ingénieuse de faire des économies tout en protégeant la planète. Sabri Cheriha, fondateur de Wefix, dévoile les raisons de son engagement vert : «En Tunisie on compte 8 millions d'appareils électroménagers et plus de 9 millions d'appareils portables. Malheureusement, il n'y a pas de service qui vous propose de vous débarrasser de vos appareils. Il faut savoir qu'en Tunisie, il n'y pas de politique de recyclage derrière, on a du 100% enfouissement». Même si la Tunisie fourmille de réparateurs, il propose une solution «tout en un» qui permet d'entretenir et de recycler les appareils électroménagers.

Sabri Cheriha affirme agir sur les modes de consommation et suivre une démarche sociale en offrant des appareils reconditionnés jusqu' à 60% moins cher qu'un appareil neuf. Dans un reportage vidéo, une cliente qui a eu recours à l'entreprise de Cheriha affirme être satisfaite de la célérité du service et surtout des économies qu'elle a pu réaliser en demandant un diagnostic de son lave-vaisselle. Un modèle innovant bourré de technologie, avec une faible consommation d'énergie mais qui coûte suffisamment cher à l'achat de l'ordre de 2.000 dinars, soit le double, voire le triple d'un lave-vaisselle standard. Une réparation ayant coûté environ 200 dinars, soit uniquement 10% du produit du neuf, ce qui interpelle sur la justesse du choix des clients exigeants, mais satisfaits. La machine semble être repartie pour 5 ans de fonctionnement...

Lancée mi-2022, la start-up emploie 3 employés et 18 techniciens partenaires afin d'assurer leur déploiement géographique. Le fondateur dit avoir atteint 20 tonnes de déchets évités en 2023 et prévoit d'atteindre les 120 tonnes en 2025.

Nous avons sondé son propriétaire Sabri Cheriha pour qu'elle éclairer notre lanterne en lui demandant comment l'entreprise compte s'élargir en Tunisie et étendre son réseau en plus de son siège social à La Marsa

Il a répondu sans détour : «Nous avons prévu de sélectionner des techniciens dans des zones géographiques stratégiques soit suite à des demandes d'intervention, soit parce que nous travaillons déjà avec eux et nous ouvrons une franchise. Nous avons aussi prévu d'ouvrir nos propres ateliers pour le reconditionné où le suivi et les tests demandent plus de contrôle que la réparation». Mais le gain de compétitivité et la rentabilité dans son activité de recyclage n'ont pas été précisés, l'activité étant encore florissante et l'objet de promesses de croissance.