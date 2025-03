Cameroun: Les avocats en grève protestent contre des mauvais traitements de la part des forces de sécurité

Les avocats camerounais sont en grève. Depuis hier mercredi, ils ont décidé de ranger leur robe noire et de déserter les tribunaux pour une durée de trois jours. En cause, les abus et agressions dont ils se disent victimes de la part des forces de l'ordre sous le regard passif des autorités, dénoncent-ils .

La grève a été provoquée par la diffusion sur les réseaux sociaux, au début mois de mars, d'une vidéo où l'on pouvait voir un avocat molesté par les forces de l'ordre. Intolérable, estiment les hommes en robe noir , d'autant que le fait venait s'ajouter à d'autres enregistrés ces derniers temps.

« Ces derniers temps, de plus en plus, les avocats sont maltraités, molestés, menottés et traités de la manière la plus dégradante, nous explique le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun, Me Mbah Eric Mbah... Même la façon dont les avocats sont traités dans les unités de police et de gendarmerie est horrible. Et la question que nous nous posons est la suivante : si les avocats peuvent être traités de cette manière, qu'en est-il du citoyen ordinaire ? »

Entre autres actions préconisées pendant ce débrayage de 72h , la suspension du port de la robe noire et la non fréquentation des cours et tribunaux sur l'étendue du territoire national ...

« Après ces trois jours, nous reprendrons le travail en espérant qu'ils auront entendu notre message et qu'ils amélioreront la situation. Nous sommes très optimistes. Le ministère de la Défense m'a déjà contacté pour comprendre le problème. Je l'ai expliqué, et ils ont dit : 'd'accord, pouvons-nous en parler ?' Quant aux gendarmes, nous avons déjà entamé des discussions avec eux. La police, je sais qu'elle suivra également. »

Au terme de ces 72h d'arrêt momentané de leurs activités, les avocats espèrent que cette forme de plaidoirie fera écho auprès des autorités, pour une meilleure prise en compte de leur sécurité et que les autorités auront plus d'égards pour leur profession.