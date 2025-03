Ile Maurice: Relocalisation en suspens malgré des fonds alloués

Le projet de relocalisation de la caserne de pompiers de Quatre-Bornes, initié par le Mauritius Fire and Rescue Service (MFRS) il y a six ans, est toujours en attente, selon le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit. Bien que Rs 9 millions aient été allouées pour les exercices financiers 2022-23 et 2023-24, ces fonds n'ont pas été utilisés en raison d'une mauvaise gestion. Seuls Rs 500 000 ont été prévus pour l'année 2024-25. Un terrain de 7 569 m² à Quatre-Bornes a été acquis en octobre 2019 pour accueillir la nouvelle caserne.

Actuellement, le gouvernement dépense Rs 100 000 par an pour la location des locaux de la caserne existante auprès du conseil municipal de Quatre-Bornes et Rs 13 386 000 annuellement pour le siège du MFRS à Port-Louis. Le projet prévoit, outre la caserne, un nouveau quartier général du MFRS, une division des opérations, une salle de contrôle principale et une division de la sécurité incendie. Le gouvernement s'engage à achever ce projet dans les plus brefs délais.