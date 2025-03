Ile Maurice: Quand la presse britannique brandit la menace chinoise dans la région

Va-t-on vers un dénouement heureux de la rétrocession des îles Chagos à Maurice, avec la levée des derniers obstacles cette semaine et la signature imminente du traité entre Port-Louis et Londres ? C'est le constat dressé par des sources proches du dossier, au sein de la cellule spéciale mise en place par Navin Ramgoolam, comprenant Paul Bérenger et l'ambassadeur mauricien aux Nations unies, Milan Meetarbhan.

Depuis le feu vert accordé la semaine dernière par le président américain, Donald Trump, au Premier ministre britannique, sir Keir Starmer, pour soutenir l'accord sous sa nouvelle forme - une location à bail de la base militaire de Diego Garcia aux Américains pour un loyer annuel de 90 millions de livres -, les négociations avancent de manière satisfaisante entre les deux parties. Tout porte à croire que la signature du traité, potentiellement précédée de débats au Parlement britannique, interviendra après la visite du Premier ministre indien, Narendra Modi, à Maurice. Celui-ci est attendu comme Chief Guest aux célébrations du 57e anniversaire de l'Indépendance, le 12 mars.

D'ailleurs, tant au bâtiment du Trésor qu'à New Tower, qui abrite le ministère des Affaires étrangères, la machinerie gouvernementale est en marche pour organiser dans les moindres détails la visite officielle de l'un des plus grands dirigeants mondiaux. Pendant ce temps, pas un jour ne passe sans que la presse britannique ne traite du Chagos Deal et des positions adoptées par les différentes parties, souvent très critiques à l'égard de cet accord «historique» du 3 octobre.

C'est notamment le cas d'un article du journal Roar, qui indique que de nombreux responsables politiques, notamment du Parti conservateur britannique et des hauts fonctionnaires américains, redoutent qu'un transfert de souveraineté ne fragilise leur position stratégique dans l'océan Indien. Elle précise qu'à son retour à la Maison-Blanche, Trump a intensifié les tensions avec la Chine en instaurant des barrières tarifaires, entraînant une riposte de Pékin. Cette escalade des tensions sino-américaines n'a fait que renforcer l'importance géopolitique de Diego Garcia, selon ces responsables politiques.