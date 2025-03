Togo: La DMP interpelle le gouvernement sur les chantiers abandonnés

La Dynamique pour la majorité du peuple (DMP), formation de l'opposition, a adressé ce mercredi une série de recommandations au gouvernement concernant l'état d'abandon de plusieurs chantiers sur l'ensemble du territoire national.

Parmi les projets en suspens, les responsables de la DMP pointent particulièrement la réhabilitation du Boulevard Houphouët-Boigny à Lomé, un chantier emblématique lancé en décembre 2022.

Après des échanges avec l'entreprise prestataire CENTRO S.A. (Consortium des Entreprises Tropicales), il ressort que les travaux n'ont progressé qu'à 33 % alors que 160 % du délai initial a déjà été consommé.

Selon les déclarations de l'entreprise, le principal obstacle à l'avancement des travaux réside dans le non-paiement de deux décomptes, l'un déposé en février et l'autre en juin 2024. Sur un marché de 11,8 milliards de francs CFA, seuls 5 % du montant total auraient été encaissés, y compris l'avance de démarrage.

Face à cette situation, la DMP exhorte les pouvoirs publics à prendre des mesures concrètes pour relancer ces travaux et mettre fin aux désagréments subis par les populations.

En outre, le regroupement politique réclame du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) la mise en place d'un suivi parlementaire rigoureux et systématique des projets publics, afin d'assurer une gestion plus efficace et transparente des ressources de l'État.

Dans sa déclaration, la DMP insiste également sur la nécessité d'une intervention de la Cour des comptes pour réaliser un audit approfondi des projets d'aménagement d'infrastructures. Cette évaluation permettrait de tirer les leçons des erreurs passées et d'assurer une meilleure gestion des fonds publics par les maîtres d'ouvrage des administrations d'État et des collectivités territoriales.

Brigitte Johnson-Adjamagbo, coordinatrice de la DMP, a également exigé un renforcement des études techniques en amont des projets afin d'éviter des dépassements excessifs liés à la variation des quantités et au déplacement des réseaux, facteurs entraînant des surcoûts et des désagréments pour les usagers des infrastructures en construction.

Au-delà du boulevard Houphouët-Boigny, la DMP alerte sur de nombreux autres chantiers en difficulté à travers le pays. Des infrastructures essentielles attendues par les populations restent inachevées en raison de problèmes de financement ou de mauvaise gestion.

En soulevant ces préoccupations, l'opposition espère inciter le gouvernement à une meilleure planification et à une exécution plus rigoureuse des projets d'infrastructures au Togo, afin de garantir un développement durable et efficace pour l'ensemble du pays.