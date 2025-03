Togo: Journée des droits des femmes - Le pays intensifie son combat pour l'égalité

À l'approche de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars, le gouvernement réaffirme son engagement en faveur de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Kossiwa Zinsou-Klassou, ministre chargée de la Promotion de la Femme, a souligné mercredi les avancées réalisées et les initiatives en cours pour promouvoir l'émancipation et l'autonomisation des femmes et des filles dans le pays.

Le Togo a entrepris des réformes juridiques majeures visant à améliorer le cadre de protection et de promotion des droits des femmes et des jeunes filles. En complément, divers programmes et projets sont mis en oeuvre pour traduire ces avancées en actions concrètes.

Parmi ces initiatives, la ministre a mis en avant :

Le programme national de leadership politique des femmes, qui encourage leur participation active à la vie publique et aux instances de décision.

Le programme d'excellence académique et d'employabilité de la fille, qui vise à promouvoir l'éducation et la formation des jeunes filles, essentielles à leur insertion professionnelle et à leur autonomisation.

En outre, des appuis sont accordés aux groupements de femmes et aux coopératives mixtes afin de renforcer leur production, leur transformation agro-industrielle et leur accès aux marchés commerciaux.

Un engagement international et une mobilisation locale

La ministre Zinsou-Klassou a rappelé que l'égalité entre les sexes est un principe fondamental consacré par les instruments internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Selon elle, ce principe est le socle de toute stabilité sociale et de tout développement durable et inclusif.

Pour l'édition 2024 de la Journée internationale des droits des femmes, le thème retenu est "Pour toutes les femmes et les filles : droits, égalité et autonomisation". Le Togo compte intensifier ses efforts afin de répondre aux attentes de la communauté internationale et de consolider les acquis en matière de promotion des droits des femmes.

Dans le cadre des festivités du 8 mars, une action phare sera menée par le gouvernement togolais : Un millier de femmes obtiendra leurs jugements supplétifs tenant lieu d'actes de naissance grâce à l'organisation d'audiences foraines.

Ces femmes seront identifiées au sein de groupements et d'associations féminines, et cette initiative sera réalisée en collaboration avec les ministères de la Justice, de la Législation et de l'Administration territoriale. L'objectif est de leur garantir une existence juridique officielle, un préalable indispensable pour accéder à certains droits, notamment le droit à l'éducation, aux services sociaux et à l'emploi.

Selon la ministre, les questions d'égalité des sexes et de protection des droits des femmes sont au centre des politiques de développement inclusif prônées par le Chef de l'État togolais. Depuis plusieurs années, le pays ne cesse de multiplier les actions en faveur d'une société plus équitable, où les femmes occupent une place prépondérante dans la sphère économique, politique et sociale.

En cette Journée internationale des droits des femmes, le Togo démontre une fois encore sa détermination à faire de l'égalité un pilier de son développement, en mettant en oeuvre des initiatives concrètes pour renforcer l'autonomisation des femmes et des filles.