Togo: Gomado et l'exécutif communal au front contre la prolifération de drogue en milieu scolaire

« Soyez disciplinés et travaillez ! », ces mots sont ceux du Ministre-Maire, Joseph Koamy Gbloèkpo GOMADO, qui a était ce Lundi 03 Mars 2025, premier jour de reprises des classes après la deuxième semaine de congés de détente de l'année scolaire 2024-2025, en opération de sensibilisation dans divers lycées du ressort territoriale de la commune urbaine de Golfe 1.

Il s'agit d'une opération enclenchée par la mairie, à la suite d'un constat fait. Et quel est ce constat ? C'est que la vente et la consommation de la drogue en milieu scolaire deviennent de plus en plus alarmantes dans le Grand Lomé dont fait partie la commune du Golfe 1. C'est donc dans la perspective de porter un coup sérieux à ce phénomène que l'exécutif communal du Golfe 1 a donc initié cette séance de sensibilisation dans tous les lycées du territoire communal ce lundi 03 mars.

D'après l'organisation, cette sensibilisation a eu lieu de façon synchronisée dans tous les lycées du Golfe 1. Elle a mobilisé entre autres, l'exécutif communal, les conseillers municipaux, des directeurs des services municipaux, une délégation du Comité National Anti-drogue, de la Coalition Anti-drogue du canton de Bè, des représentants des ministères en charge de l'éducation nationale et de l'action sociale.

A l'étape du lycée de Bè-Kpota, où le Ministre-Maire GOMADO qui s'est rendu disponible pour conduire cette activité, il est d'abord revenu sur le constat amer de vente et de consommation de drogue sous diverses formes dans les écoles. Aussi, a-t-il rappelé que la vente et la consommation de drogue sont interdites et punies par le code pénal.

D'où la tolérance zéro contre tout contrevenant. L'élu local a ainsi mis l'accent sur quelques effets négatifs de la consommation de drogue comme la difficulté à apprendre les leçons, les troubles de santé mentale, l'incitation à la violence, etc. « Ce que vos parents et l'Etat attendent de vous, c'est de réussir brillamment vos études. Et pour atteindre cet objectif, il faut la discipline et il faut bien travailler. Étudiez et ayez de bons résultats à la fin de l'année. C'est ce qui fait la fierté de nous tous », a-t-il signifié aux apprenants.

Il est annoncé dans la foulée de cette activité de sensibilisation, la mise en place d'un comité de vigilance dans les lycées. Ceci-ci aura pour mission de dénoncer toute personne qui s'adonne à vente et à la consommation de la drogue en milieu scolaire et en dehors.

Les élèves sont donc invités à se tenir droit et à ne s'atteler qu'à leurs strictes études.