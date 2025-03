Sénégal: Abdourahmane CISSÉ, la nouvelle grosse recrue de la banque d'affaires française LAZARD

La réputée banque d'affaires française LAZARD décroche une grosse timbale en la personne de l'ancien ministre ivoirien, Abdourahmane CISSÉ. Ce dernier rebondit sur la place financière parisienne et londonienne en qualité de Senior Advisor avec pour mandat exclusif au sein du cabinet de conseil et de gestion d'actifs français de: conseiller les gouvernements sur la gestion de la dette, la mobilisation des financements, les investissements porteurs et stratégiques. Exclusif

Après avoir occupé d'importantes fonctions stratégiques au sein de l'État ivoirien avant sa disgrâce survenue en 2023 (Secrétaire Général de la Présidence, Ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, ministre conseiller spécial auprès du président de la République chargé des Affaires économiques et financières), Abdourahmane CISSÉ rejoint la célèbre et réputée banque d'affaires et de conseil française LAZARD.

Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, cette « grosse recrue » dans les cordes de la banque française est le fruit de plusieurs rounds de discussions sur l'axe Abidjan- Paris- Londres, s'inscrivant dans le redéploiement de la nouvelle feuille de route de LAZARD, en pleine restructuration interne. Selon des informations exclusives de Confidentiel Afrique, l'ancien ministre ivoirien Abdourahmane CISSÉ est promu au poste de Senior Advisor au sein de cette société de conseil financier et de gestion d'actifs.

Sa disgrâce au plus haut perchoir des sphères de l'État ivoirien lui avait valu un discret retrait en 2023 des coups de projecteurs médiatiques ivoiriens. Le » brillant » Abdourahmane CISSÉ, qui suscitait l'admiration inouïe du couple présidentiel ivoirien, n'avait pas que des « amis ». Beaucoup lui prêtaient des ambitions de vouloir caresser la très stratégique fonction de Premier ministre. A l'époque, une source autorisée confiait à Confidentiel Afrique qu' « une grosse tête ne capitule jamais ». Le temps lui a donné raison.

Un « performer » aux manettes

Abdourahmane CISSÉ n'est pas en terrain inconnu, pour avoir commencé sa carrière à Londres en 2005 au sein de la banque d'affaires Goldman Sachs, en qualité d'analyste et plus tard de trader.

Sa nouvelle mission chez LAZARD, est de conseiller les gouvernements sur la gestion de la dette, la mobilisation des financements, les investissements, la restructuration économique et la mise en place de stratégies de croissance durable.

Pour rappel, Abdourahmane Cissé, diplômé du programme Petroleum Economics and Management d'IFP School (promotion 2005), est l'initiateur de la création de l'École Supérieure du Pétrole et de l'Énergie (ESPE) de Côte d'Ivoire, rattachée à l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamassoukro.