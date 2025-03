Afrique de l'Ouest: Effort de paix - 10 millions F CFA mobilisés par l'ambassade du Burkina à Bamako

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu dans l'après-midi du 4 mars 2025, l'ambassadeur du Burkina Faso au Mali, Julienne Dembelé.

La première responsable de la mission diplomatique du Burkina Faso à Bamako est venue présenter au ministre, la quittance d'un don d'une valeur de 10 millions de F CFA, effectué par l'ambassade, à titre de contribution à l'effort de paix au profit du Fonds de soutien patriotique. Ces fonds ont été mobilisés à l'occasion de la Ire édition des journées économiques organisées par la représentation diplomatique.

Ces journées ont été un cadre pour davantage mobiliser la diaspora pour accompagner la dynamique de reconquête du territoire national, en plus des autres occasions de mobilisation des différentes communautés burkinabè vivant au Mali autour de l'effort de paix. Madame l'ambassadeure, Julienne Dembelé, a par ailleurs indiqué que cette action vise à accompagner et motiver toutes les forces engagées pour la libération totale de la mère patrie.

Elle a d'ailleurs saisi l'occasion pour rendre hommage aux forces combattantes tombées sur le champ de bataille et encourager celles qui sont toujours au front. SEM Karamoko Jean Marie Traoré a traduit sa gratitude à tous les contributeurs et a félicité toute l'équipe de l'ambassade qui a oeuvré à la réussite de cette levée de fonds,. « J'ai suivi personnellement comment vous avez préparé ces journées ; c'était une première et ce qui importe ce sont les bons résultats que vous avez pu atteindre », a affirmé SEM Karamoko Jean Marie Traoré.

Le ministre chargé des Burkinabè de l'extérieur a encouragé l'ambassadeure à maintenir le cap dans la mobilisation des frères et soeurs vivant au Mali, tout en lui demandant de transmettre les salutations fraternelles du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et du gouvernement burkinabè aux autorités maliennes. Il a aussi affiché une grande fierté pour cet engagement fort au niveau des missions diplomatiques et postes consulaires qui se traduit régulièrement par la mobilisation d'importantes ressources financières au profit du Fonds de soutien patriotique.