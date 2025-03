Burkina Faso: Sommet de Londres sur la collecte de fonds - Le pays vers une nouvelle ère du financement du sport

Le Burkina Faso, avec une délégation conduite par le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Roland Somda, a participé du 23 au 27 février 2025, à Londres en Angleterre, au Sommet mondial sur la collecte de fonds pour le sport.

«Explorer les opportunités innovantes de mobilisation de ressources pour le développement du sport », est l'objectif visé par le Sommet mondial sur la collecte de fonds pour le sport, tenu à Londres, en Angleterre du 23 au 27 février. Organisé par « Remedy », Cet événement d'envergure a réuni un large éventail d'acteurs impliqués dans le financement du sport à travers le monde, parmi lesquels des organisations internationales, des institutions publiques, des entreprises privées, des ONG et des fondations philanthropiques.

Il a connu la participation du Burkina Faso avec une délégation conduite par le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Roland Somda. Entre autres membres de la délégation burkinabè, il y avait le directeur général du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs, Karim Souabo, l'ambassadeur pour le sport, Charles Kaboré, les sportifs Hugues Fabrice Zango et Iron Biby.

L'enjeu majeur de cette rencontre résidait dans l'examen approfondi des tendances émergentes et des stratégies novatrices en matière de mobilisation de ressources, dans un contexte où le sport est de plus en plus reconnu comme un levier stratégique de développement. Trois axes ont structuré les échanges. Il s'agit des subventions et financements institutionnels ; les partenariats avec le secteur privé ; et l'innovation digitale dans la collecte de fonds.

Une vingtaine de structures prêtes à accompagner le Burkina

Au-delà des sessions plénières, la délégation burkinabè a mis à profit les interludes de réseautage pour établir des contacts stratégiques avec plus d'une vingtaine de structures prêtes à accompagner le Burkina Faso. Parmi elles, Génération Amazing Foundation du Qatar, la Fondation FIBA, la Fondation Adidas, l'UEFA et Peace Players USA, etc.

Ces collaborations constituent des avancées majeures pour l'écosystème sportif burkinabè, en ouvrant la voie à des financements pérennes et à l'essor de projets structurants. D'autres partenaires stratégiques ont manifesté leur intérêt pour des coopérations futures, ouvrant ainsi la voie à des opportunités de financement durables et à l'optimisation des mécanismes de collecte de fonds. L'excellence de la participation burkinabè a été saluée par les organisateurs, témoignant du dynamisme et de la vision prospective du Burkina Faso en matière de développement du sport.

Cette mission, « fructueuse et porteuse d'espoir », marque une étape décisive vers l'émergence d'un modèle de financement novateur et durable du sport burkinabè. Une mission qui a été facilitée par l'appui permanent de Dr David Traoré (frère ainé de Bertrand et Alain Traoré des Etalons), enseignant à l'université de Buckingham Palace.

En marge du sommet, le ministre Somda et l'ensemble de la délégation ont visité de nombreuses infrastructures sportives. Ils ont également transmis un message de soutien et d'encouragement à tous les athlètes burkinabè évoluant à l'international à la faveur du match de la Première League, opposant l'équipe de Bournemouth d'Aboubacar Dango Ouattara à Brighton & Hove Albion, le 25 février 2025.