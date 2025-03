Cameroun: Présidentielles au pays - 10 millions Fcfa offerts pour une coalition Kamto-Libii par la diaspora

Les élections présidentielles d'octobre au Cameroun suscitent déjà des débats passionnés, tant au niveau national qu'au sein de la diaspora. Récemment, une initiative audacieuse a retenu l'attention : Modestine Tchatchouang Youzou, une Camerounaise de la diaspora, a proposé une somme de 10 millions de FCFA pour inciter Maurice Kamto et Cabral Libii à former une coalition. Cette annonce, faite lors d'un live sur les réseaux sociaux il y a une dizaine de jours, a rapidement fait le buzz, relançant les discussions sur l'unité de l'opposition camerounaise.

Une proposition qui fait réagir

Modestine Tchatchouang Youzou, connue pour son engagement citoyen, a expliqué que cette offre visait à encourager les deux figures de l'opposition à unir leurs forces pour affronter le parti au pouvoir. Selon elle, une coalition entre le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) de Maurice Kamto et le Parti Univers de Cabral Libii pourrait changer la donne politique. Cette proposition, bien que symbolique, souligne l'importance de l'unité dans un contexte électoral souvent marqué par la division.

Les défis d'une coalition

Si l'idée d'une coalition semble séduisante sur le papier, elle n'est pas sans défis. Maurice Kamto, leader charismatique du MRC, et Cabral Libii, jeune leader dynamique, ont des approches et des bases électorales distinctes. Cependant, leurs objectifs communs, notamment la lutte contre la gouvernance actuelle et la promotion de la transparence, pourraient servir de base à une alliance. Les partisans de cette idée espèrent que cette offre financière symbolique pourrait catalyser des discussions sérieuses entre les deux camps.

L'impact de la diaspora

La diaspora camerounaise joue un rôle de plus en plus important dans les affaires politiques du pays. En proposant cette somme, Modestine Tchatchouang Youzou montre que les Camerounais de l'étranger sont prêts à s'investir pour influencer le cours des événements. Cette initiative rappelle également que les enjeux politiques ne se limitent pas aux frontières nationales, mais concernent tous les citoyens, où qu'ils soient.

Réactions sur les réseaux sociaux

Depuis cette annonce, les réactions sur les réseaux sociaux sont mitigées. Certains saluent cette initiative comme une preuve de l'engagement citoyen, tandis que d'autres doutent de son impact réel. Quoi qu'il en soit, cette proposition a le mérite de relancer le débat sur l'unité de l'opposition, un sujet crucial à quelques mois des élections.

Alors que les élections présidentielles d'octobre approchent, l'offre de 10 millions de FCFA par Modestine Tchatchouang Youzou pour une coalition entre Maurice Kamto et Cabral Libii reste un sujet brûlant. Que cette proposition aboutisse ou non, elle souligne l'importance de l'unité et de l'engagement citoyen dans un contexte politique complexe. Reste à voir si les leaders de l'opposition sauront saisir cette opportunité pour écrire une nouvelle page de l'histoire politique camerounaise.