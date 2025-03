Congo-Brazzaville: 'Mbongui' des jeunes - La jeunesse du Niari édifiée sur les contours de l'entrepreneuriat

Au terme des échanges conviviaux et constructifs qui ont marqué la troisième édition du forum "Mbongui" des Jeunes, du 4 au 5 mars à Dolisie, dans le département du Niari, les participants ont reçu des outils et techniques capables de booster non seulement leur esprit entrepreneurial mais aussi leur engagement communautaire.

La troisième édition du forum "Mbongui" des jeunes a regroupé des jeunes vivant dans le Niari et ceux de sa diaspora, des cadres (élus, autorités administratives et membres du gouvernent) et quelques spécialistes en communication, nouvelles technologies, entrepreneuriat, ...

A travers les panels et séances des questions-réponses, les échanges ont porté en général sur le processus de création d'une entreprise, les offres d'emplois ou le lancement d'un projet.

Plusieurs autres sous-thèmes comme l'importance de la communication dans le lancement d'un projet, la compétitivité et l'employabilité en milieu jeune, la jeunesse face aux défis du développement ou encore comment réussir le financement de son projet ont été présentés lors des moments de partage d'expérience.

Organisé sur le thème « Jeunesse et travail, bâtir un avenir durable par l'effort et la créativité », ce forum s'est déroulé dans la salle de la préfecture du Niari, pleine à craquer pour avoir mobilisé des porteurs de projets et chercheurs d'emploi venus de plusieurs localités. En présence des cadres et fils du département, ils ont salué la motivation des organisateurs et panelistes à partager avec eux les outils nécessaires pour leur épanouissement avant de demander que ce genre d'initiative se multiplie.

« Nous sommes maintenant outillés et préparés à créer de la richesse et des revenus. Durant ces deux jours, nous avons beaucoup appris. C'était un véritable moment du donner et du recevoir. A partir de maintenant, nous allons mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre. Si tout se passe comme cela a été dit, les jeunes du Niari vont surprendre le monde. Nous ne voulons pas que ces promesses soient vaines », a indiqué Ulrich Mavoungou, un jeune de Dolisie.

Le parrain de cette édition, le ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du Domaine public, Pierre Mabiala, a abondé dans le même sens que la présidente du comité d'organisation, Aline France Etokabeka, invitant les jeunes à plus d'engagement et au respect de la loi.

« Vous êtes désormais interdits d'emprunter des voies du chanvre, du banditisme et de l'ignorance. Empruntez la voie de l'entrepreneuriat. Préparez vos dossiers et présentez les aux services du Figa qui sont déjà sur place ainsi que le Fonea qui va bientôt s'installer à Dolisie. Nous devrons aller de l'avant dans le travail et la discipline », a demandé le parrain de ce rendez-vous.

À travers cette troisième édition qui s'est déroulée dans a capitale de l'or vert, plus de 500 jeunes ont émis le souhait de bénéficier d'un appui multiforme. La tenue chez eux de ce forum permettra aux jeunes du Niari de sortir de l'oisiveté et l'inactivité.

Il est important de rappeler que les deux premières éditions de cette plateforme d'échange entre les jeunes en quête d'ouverture d'opportunités, de visibilité et divers experts se sont tenues à Brazzaville, avec le même objectif : inciter les jeunes à la créativité et au travail bien fait.