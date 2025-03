Congo-Kinshasa: Johan Borgstam - « Il faut absolument que le Rwanda coupe tout soutien au M23 »

La crise dans l'Est de la RDC nécessite une solution politique et non militaire, a fait savoir, mercredi 5 mars, le Représentant spécial de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs, Johan Borgstam.

Il a fait cette déclaration à l'issue de son périple dans la région des Grands Lacs.

Au cours de sa mission, ce diplomate européen a tour à tour échangé avec le Président rwandais Paul Kagame à Kigali et le Président Félix Tshisekedi à Kinshasa. Johan Borgstam a indiqué qu'il a fait savoir au président Kagame « qu'il faut absolument que le Rwanda coupe tout soutien au M23 et que les troupes rwandaises se replient et se retirent ».

Le Représentant spécial de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs dit avoir exhorté ces deux Chefs d'État à se concentrer sur le bien-être de leurs peuples, en privilégiant le dialogue pour résoudre le différend qui oppose leurs deux nations.

Johan Borgstam a également rappelé l'opposition de l'Union européenne au soutien militaire que le Rwanda apporte aux rebelles du M23.