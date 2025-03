Tunisie: Grandes cultures - Des maladies fongiques détectées dans plusieurs régions

La directrice générale de la santé végétale et du contrôle des intrants agricoles au ministère de l'Agriculture, Naima Mahfoudhi, a confirmé, jeudi 06 mars 2025, la détection de maladies fongiques dans un certain nombre d'exploitations céréalières dans des régions des gouvernorats de Bizerte, Zaghouan et El Kef, notant que les facteurs climatiques tels que l'humidité et les températures élevées contribuent à la propagation et à l'apparition de ces champignons.

Elle a appelé les agriculteurs à utiliser des fongicides préventifs ou des pesticides si les symptômes de ce champignon sont confirmés, ajoutant qu'ils peuvent contacter les bureaux du ministère aux niveaux régional et local et les cellules de vulgarisation agricole pour plus d'informations.

Il est à noter que le ministère de l'agriculture a publié hier un communiqué annonçant la détection de plusieurs maladies fongiques dans un certain nombre d'exploitations céréalières et a fourni des conseils aux agriculteurs pour une intervention préventive et thérapeutique.