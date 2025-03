La Fondation Wikimedia, l'organisation à but non lucratif qui héberge Wikipedia et d'autres projets Wikimedia, annonce le 5 mars 2025 le lancement de sa campagne « Le savoir est humain. Le savoir c'est Elle".

Coïncidant avec la Journée Internationale des Droits des Femmes, cette campagne célèbre les contributeurs humains - y compris ceux d'Afrique - qui oeuvrent sans relâche pour garantir que davantage de contenus sur les femmes apparaissent sur Wikipédia.

Wikipédia est la plus grande encyclopédie de l'histoire de l'humanité. Ses plus de 64 millions d'articles résultent des contributions généreuses de centaines de milliers de Wikimédiens, nom donné aux éditeurs bénévoles de la plateforme. Ensemble, ils collectent et partagent des informations sur des sujets notables, en citant des sources fiables et en respectant les politiques éditoriales et les directives de l'encyclopédie. Ils incarnent la conviction que le savoir est humain.

Wikipédia dépend de la disponibilité de sources publiées existantes pour vérifier les faits présents dans ses articles. Cependant, parce que les femmes ont été exclues des récits historiques et des sources traditionnelles de savoir, ces lacunes se retrouvent aussi sur Wikipédia.

« À l'occasion de cette Journée Internationale des Droits des Femmes, nous célébrons celles et ceux qui réuntègrent les femmes dans l'Histoire et jouent un rôle essentiel dans l'enrichissement du savoir sur l'un des sites les plus visités au monde », déclare Anusha Alikhan, Directrice de la communication à la Wikimedia Foundation.

« Depuis de nombreuses années, la Wikimedia Foundation et la communauté mondiale de bénévoles qui contribuent aux projets Wikimedia s'efforcent d'améliorer le contenu lié aux femmes et d'augmenter leur participation sur Wikipédia. En mettant en lumière ces histoires, nous espérons inspirer chacune et chacun, partout dans le monde, à mieux comprendre les efforts déployés pour rendre les informations sur Wikipédia plus fiables et plus représentatives de notre monde. »

Cette année, la campagne célèbre non seulement les wikimédiennes et les wikimédiens, mais aussi celles et ceux qui contribuent par d'autres manières à enrichir le savoir sur Wikipédia, notamment en organisant des événements d'édition, des ateliers, des campagnes et diverses initiatives.

« Nous sommes ravis de mettre en avant le travail exceptionnel des contributeurs et contributrices Wikimedia. Leurs histoires vont des bibliothécaires inspirées par l'initiative "Référence nécessaire" de Wikipédia aux bénévoles qui souhaitent écrire sur d'autres femmes de leur pays, en passant par celles et ceux qui se battent pour faire connaître leur langue ou leur culture sur Wikipédia », explique Masana Mlaudzi, Responsable senior de l'organisation des campagnes à la Wikimedia Foundation. « Ces bénévoles aident Wikipédia à refléter le monde dans toute sa richesse culturelle et linguistique. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais vous avez probablement déjà lu son travail. »

Quelques contributrices qui oeuvrent en Afrique :

Carol Mwaura (utilisatrice: Cmwaura) - Kenya

Avec plus de 2 000 modifications sur Wikipédia, Carol travaille à accroître le nombre d'articles fiables sur les femmes dans l'encyclopédie libre, tout en soutenant et en inspirant la prochaine génération de constributrices. Méthodique dans son approche, peut-être en raison de son métier de bibliothécaire, Carol commence chaque « mission Wiki » en identifiant les lacunes de contenu, en recherchant des sources fiables, en vérifiant les références et en respectant les directives de citation. La contriubtion est rapidement devenue sa vocation, notamment pour rendre les informations sur les femmes kényanes plus accessibles à tous. C'est aussi pourquoi elle traduit des articles en swahili, langue parlée par 95 % de la population kényane.

Son engagement ne passe pas inaperçu. Lors de la campagne #1Bib1Ref en 2020, qui invite les bibliothécaires du monde entier à ajouter des références sur Wikipédia, ses nombreuses contributions lui ont valu d'être reconnue parmi les 100 meilleurs contributeurs d'Afrique et l'une des meilleures contributrices au Kenya. Son dévouement est inégalé. Il lui arrive d'éditer souvent en déplacement, tout en cherchant un signal Internet.

Cette année, Carol participe également à l'organisation de Wikimania 2025 à Nairobi, une conférence annuelle où les Wikimédiens du monde entier se rencontrent, échangent et apprennent les uns des autres.

Goodness Ignatious (utilisatrice: Olugold) - Nigeria

Goodness a édité plus de 16 000 articles sur Wikipédia, créé plus de 100 nouveaux articles en anglais et plus de 700 sur la Wikipédia en igbo, contribuant ainsi à rendre librement accessible le contenu sur les questions liées aux femmes, au Nigeria et à la langue Igbo. Elle est une rédactrice prolifique, active dans une myriade de projets Wikimedia.

En plus de l'écriture, Goodness coordonne des événements sur Meta-Wiki pour les nouveaux et les anciens bénévoles qui souhaitent apprendre à contribuer ; elle organise des données de données sur Wikidata qui peuvent être utilisées pour ajouter des informations fiables sur différents sites, y compris Wikipédia, Wikiquote (une collection collaborative de citations) et le Wiktionaire, souvent en Igbo, augmentant ainsi la disponibilité des informations dans cette langue.

Bibliothécaire de métier, Goodness s'attache à partager une grande partie des connaissances qu'elle a accumulées au fil des ans, comme l'article qu'elle a créé sur le mot igbo Ọmụgwọ. Goodness aide également la prochaine génération de Wikimédiens au Nigeria à se sentir en confiance pour contribuer à l'encyclopédie libre via leurs téléphones portables.

Agbenomba Abigaïl (utilisatrice: aimeabibis) - Bénin

Avec plus de 9 000 contributions sur les projets Wikimedia, dont la création de 270 nouveaux articles sur Wikipédia en français, Agbenomba Abigaïl facilite l'accès à des connaissances libres et fiables pour les francophones. Son travail couvre une grande variété de sujets, allant de la culture populaire - avec un article sur la chanteuse-actrice bénino-allemande Victoire Laly - à la politique, avec un article sur la diplomate béninoise Arlette Dagnon Vignikin. Passionnée par la promotion de l'égalité des genres, elle participe activement à des initiatives locales, comme la campagne « Égalité des genres au Bénin », qui a permis la création de 660 nouveaux articles et l'amélioration de 1 150 pages existantes sur Wikipédia.

Le sentiment de participer à quelque chose d'aussi grand et d'aussi significatif que Wikipédia est l'une des raisons pour lesquelles elle se sent inspirée à contribuer. Outre l'écriture, Abigail trouve le temps de s'engager et d'organiser des événements au cours desquels elle propose des formations, anime des ateliers et incite d'autres personnes à modifier Wikipédia.

La promotion de l'égalité des sexes, en particulier au sein de la communauté locale des volontaires du Bénin, est quelque chose qui lui tient à coeur. Récemment, son travail dans le cadre de la campagne « Égalité des sexes au Bénin » a consisté à essayer de nouvelles stratégies pour impliquer davantage de femmes bénévoles. Dans ce cadre, elle a mis en place et géré une communauté WhatsApp pour faciliter leur participation, avec des résultats incroyables : ensemble, le groupe a créé 660 nouveaux articles et amélioré 1 150 pages existantes sur Wikipédia.

L'importance de Wikipédia n'a fait que croître dans le monde actuel de l'IA générative. Presque tous les grands modèles de langage, y compris ceux qui pilotent des outils tels que ChatGPT, s'appuient sur les données de Wikipédia comme principale source d'apprentissage. Wikipédia doit représenter toutes les personnes et toutes les connaissances du monde en raison de la fréquence à laquelle les gens l'utilisent.

Participez à la célébration

Pour en savoir plus sur la campagne et sur les efforts visant à réduire l'écart de genre sur Wikipédia, rendez-vous sur la page de la campagne La connaissance est humaine. La connaissance, c'est elle.

Communiqué : Africa communicationsgroup.com