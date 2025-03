L'ONG RAES a organisé, du 4 au 6 mars 2025 à Ouagadougou, une session de formation pour une vingtaine de ses points focaux et animateurs communautaires. Cette formation portait sur les techniques d'animation de causeries éducatives, de ciné-débats et d'émissions radiophoniques, dans le but d'assurer la qualité et l'impact des campagnes de communication pour le changement social et comportemental (CCSC) sur les droits en santé sexuelle et reproductive (DSSR). La cérémonie d'ouverture a été présidée par Idrissa BAMBARA, représentant de la Direction de la Santé de la Famille (DSF).

L'un des objectifs majeurs de l'ONG RAES est d'encourager l'adoption de comportements plus sûrs et respectueux des droits en santé sexuelle et reproductive (DSSR) au sein des populations. Elle vise également à favoriser l'accès à des services adaptés pour les adolescents et jeunes adultes, âgés de 15 à 35 ans, par le biais de campagnes de communication et d'actions de mobilisation politique.

Afin d'atteindre cet objectif, des campagnes de communication seront mises en place sous le projet intitulé C'est la vie ! (CLV). C'est dans ce cadre que RAES a initié une session de formation pour vingt personnes provenant d'organisations de la société civile (OSC), du ministère de la Santé et du ministère en charge de l'Enseignement secondaire. Pendant trois jours, les participants ont été formés à l'utilisation du kit pédagogique C'est la vie !, un ensemble d'outils que les OSC pourront utiliser pour mener leurs campagnes sur le terrain, comme l'a expliqué Ansoumane NIAKASSO, chargé de la communication à RAES et principal formateur.

Outre l'utilisation du kit pédagogique, les participants ont eu l'opportunité d'allier théorie et pratique à travers des exercices et simulations, comme l'a précisé le formateur. Selon Idrissa BAMBARA, représentant du ministère de la Santé, cette formation est une occasion précieuse de s'approprier des outils concrets pour sensibiliser les jeunes, ce qui contribuera à les éclairer davantage et à les aider à faire des choix responsables en matière de sexualité. Il a également ajouté que cette formation soutient les stratégies nationales visant à améliorer le bien-être des populations.

Pour la représentante du projet C'est la vie au compte de l'ONG RAES au Burkina Faso, Amdiatou TAGNABIE/SANA, son ONG entend à travers cette formation contribuer à la réduction des cas de grossesses non désirées surtout en milieu scolaire avec tout ce que cela comporte comme corollaire en terme d'abandon scolaire, avortement clandestin et décès suite à ces avortements.

À l'issue de la session, les participants des deux ministères ont reçu des exemplaires du kit pédagogique pour les intégrer dans leurs prochaines séances d'animation.

L'ONG RAES est présente au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Niger et au Sénégal. Créée en 2004, elle est basée au Sénégal.