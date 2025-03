Afrique: L'ONU plaide pour le désarmement multilatéral et les limitations d'armement

Le 5 mars, le monde a célébré la Journée internationale de sensibilisation au désarmement et à la non-prolifération. Cette journée, qui vise à conscientiser le grand public, s’est accentuée sur l'importance du désarmement dans la prévention des conflits et la réduction des souffrances humaines causées par les armes.

Dans un message fort, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a rappelé que « l’avenir de l’humanité dépend de l’investissement dans les mécanismes de la paix, et non dans ceux de la guerre». Il a également souligné la nécessité de replacer le désarmement au cœur des efforts internationaux pour garantir la paix et la sécurité mondiale.

Il faut dire que, pour le système onusien, l'accumulation excessive d'armements conventionnels et le commerce illégal des armes légères et de petits calibres mettent en danger la paix, la sécurité et le développement durable.

À en croire notre source, les armes qui se commercialisent comme des petits pains de manière illégale alimentent la criminalité, les conflits armés et le terrorisme. Ces armes sont facilement accessibles et circulent souvent clandestinement, alimentant la violence dans les zones instables.

Notons que, depuis sa création, l’ONU s’est engagée dans la limitation des armements et la promotion du désarmement multilatéral, convaincue que seule une réduction des arsenaux peut freiner l’escalade des tensions et prévenir de nouvelles crises.

Alors que les conflits armés se multiplient un peu partout en Afrique et que les budgets militaires explosent, cette journée rappelle l’urgence de bâtir un monde où la diplomatie et la coopération priment sur la course aux armements.

Plus qu’une simple commémoration, la Journée du 5 mars appelle à une prise de conscience pour mieux protéger l’avenir.