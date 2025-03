Angola: La vice-présidente réaffirme l'engagement du pays au maintien de la paix

Luanda — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a réaffirmé jeudi, à Luanda, l'engagement de l'Angola à maintenir la paix, la réconciliation et le développement durable et inclusif.

Esperança da Costa a fait cette déclaration lors de la cérémonie d'ouverture du Forum de l'Ordre des Biologistes d'Angola, qui se tient dans la capitale angolaise.

Dans son allocution, la gouvernante a reconnu qu'un autre défi concernait la diversification de la structure économique nationale et la construction d'un réseau national d'infrastructures modernes, pouvant permettre l'intégration régionale et la circulation des marchandises, ainsi que la création d'un environnement commercial favorable et attrayant pour l'investissement privé.

Elle a encore mis en relief la présidence angolaise de l'Union africaine, assurée par le Président João Lourenço, l'engagement à développer une économie diversifiée et prospère, basée sur l'agriculture, l'industrie manufacturière, la gestion de l'eau, tout en mettant l'accent sur l'environnement et un écosystème résilient et durable.

A cette occasion, Esperança da Costa a admis que l'économie bleue, avec sa capacité à exploiter le potentiel des mers et des océans, combinée à l'économie verte, pourrait jouer un rôle de premier plan en contribuant à la compétitivité des pays de la région.

Elle a aussi défendu l'engagement continu en faveur d'une formation solide en biologie, conservation et préservation du patrimoine naturel et des sciences connexes comme fondement d'un développement harmonieux et durable, soulignant que le travail des biologistes était fondamental pour conduire le développement de politiques visant à la durabilité.