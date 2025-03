Angola: Esperança da Costa encourage les jeunes à investir dans la recherche

Luanda — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a souligné jeudi la nécessité d'éveiller chez les jeunes la passion pour la science, la recherche et l'innovation.

Lors de la cérémonie d'ouverture du Forum de l'Ordre des Biologistes d'Angola, elle a parlé de l'importance de travailler ensemble pour former les nouvelles générations à une compréhension profonde de la biologie et des sciences connexes, afin qu'elles puissent plus facilement contribuer à sensibiliser la société au respect de la vie, à la conservation du patrimoine naturel et à l'utilisation durable des ressources.

La gouvernante a donc appelé l'Ordre des Biologistes, la communauté académique et la société à s'impliquer pour créer les conditions permettant au projet des Olympiades de Biologie de voir le jour dans un futur proche, afin d'encourager les jeunes à s'orienter vers les sciences biologiques, la technologie et les mathématiques, en vue de promouvoir la recherche et l'innovation.

Elle a encore réaffirmé l'engagement du Gouvernement à mettre le Centre scientifique de Luanda à la disposition des jeunes cette année, avec des infrastructures de laboratoire, des bureaux pour soutenir les start-ups et le Parc scientifique et technologique de Luanda, qui jouera un rôle crucial dans le développement de l'esprit d'entreprise, l'écosystème de soutien à l'innovation et la croissance des entreprises.

La responsable a souligné que les jeunes doivent connaître le rôle décisif de la biologie dans les progrès de la médecine, dans la recherche sur les maladies, dans le développement de vaccins et de thérapies génétiques, dans les progrès de la biotechnologie dans les domaines de l'agriculture, des produits pharmaceutiques et de l'énergie, ainsi que dans les préoccupations mondiales en matière de changement climatique et de conservation.

Elle a également souligné l'importance de cette science pour l'agriculture durable, avec l'amélioration des espèces et des techniques d'agriculture de précision, pour l'écologie et la biodiversité, en fournissant des outils pour la reforestation, la surveillance et la protection des espèces menacées et des habitats essentiels, ainsi que pour la recherche et l'innovation.

Esperança da Costa considère le Forum comme une étape importante dans le renforcement et la reconnaissance de la profession de biologiste, et espère que les conclusions de l'événement influenceront les politiques publiques, les pratiques institutionnelles et la vie de tous les Angolais, car la compréhension des relations complexes entre les êtres vivants et l'environnement est aussi essentielle à la protection de la biodiversité qu'à l'utilisation responsable des ressources naturelles.

L'événement s'inscrit dans le cadre des célébrations du 50ème anniversaire de l'Indépendance nationale et se déroule dans un format hybride, sous le thème : « Le rôle du biologiste dans le développement durable de l'Angola ».