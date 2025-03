Angola: Rui Falcão salue l'organisation de la CAN d'Escrime

Luanda — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, a reconnu mercredi, à Luanda, que le travail réalisé à la CAN d'Escrime est basé sur un haut niveau d'organisation et de qualité pour la croissance de ce sport en Angola.

Le responsable a fait cette déclaration à la presse, après avoir visité le lieu de la compétition, le pavillon Cidadela Desportiva, et assisté à certains combats, qu'il s'agissait d'un sport distinctif qui se développait de plus en plus.

Rui Falcão a aussi fait savoir que l'évolution de ce sport était l'une des raisons qui ont conduit le Gouvernement angolais à accepter le défi d'organiser l'événement africain pour la première fois, bien qu'il s'agisse d'un nouveau sport dans le pays (la Fédération angolaise d'escrime a été fondée il y a dix ans - 2015).

Selon lui, l'objectif de l'organisation de l'événement en Angola est de stimuler les athlètes afin qu'ils puissent atteindre des niveaux élevés.