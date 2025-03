Tunisie: Concours national du meilleur jardin d'enfant respectueux de l'environnement

L'Agence Nationale De Protection de l'Environnement, en partenariat avec la Direction générale de l'enfance, organisera le « Concours national des jardins d'enfants respectueux de l'environnement » afin de sélectionner le meilleur jardin d'enfants respectueux de l'environnement qui se verra décerner l'insigne du jardin d'enfants respectueux de l'environnement pour 2025 sous le slogan « Mon jardin d'enfants est mon modèle pour un environnement sain et durable ».

Le concours vise à créer une culture environnementale chez les enfants, à renforcer l'esprit de compétition entre les institutions et à les motiver à créer des activités et des programmes environnementaux distinctifs, à encourager et à valoriser les initiatives positives dans le domaine de l'environnement, et à motiver les jardins d'enfants à utiliser des équipements respectueux de l'environnement (lanternes à économie d'énergie et conteneurs de tri des déchets), a indiqué l'agence dans un communiqué.

Il s'agit également de former le personnel éducatif des jardins d'enfants à la réalisation de projets ouverts sur leur environnement social et environnemental (participation des familles et des associations actives dans le domaine de l'environnement), de préserver le droit des enfants à un environnement sain, et d'utiliser les déchets recyclables en exploitant les résidus alimentaires pour créer un point de compostage dans l'espace du jardin d'enfants.

L'ANPE a rappelé que les candidatures doivent être envoyées par courrier électronique au plus tard le 15 mai 2025, notant que des prix de dix mille dinars seront alloués à ce concours.