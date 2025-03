Tunisie: Ramadan - Le jeûne réduit les inflammations de l'organisme de 30 %

Le jeûne du Ramadan réduit l'inflammation dans le corps de 30 pour cent, selon une étude scientifique mondiale publiée en 2021, a déclaré jeudi la gérontologue Afef Hammami.

Dans une déclaration à la TAP, Afef Hammami a expliqué que le jeûne présente d'innombrables avantages, notamment la réduction de l'inflammation chronique, l'amélioration de la réponse de l'organisme à la sensibilité à l'insuline et la promotion de la régénération cellulaire, ce qui peut retarder les signes du vieillissement et réduire les risques de maladies chroniques, expliquant que ces avantages sont pour les personnes qui sont en mesure de jeûner.

Elle a ajouté qu'une autre étude mondiale publiée en 2020 a prouvé que le jeûne pendant le Ramadan améliore la production de protéines qui contribuent à la protection des cellules nerveuses et réduit ainsi l'apparition des signes de la maladie d'Alzheimer de 25 pour cent, en plus d'améliorer les fonctions cardiovasculaires et de réduire ainsi la pression artérielle et le cholestérol de 10 à 15 pour cent, selon une étude scientifique mondiale.

Elle a souligné que le jeûne contribue à promouvoir l'« autophagie », c'est-à-dire l'élimination par l'organisme des cellules en excès et des toxines, et que ces bienfaits devraient être renforcés par une alimentation équilibrée lors de l'iftar et du shour pour les personnes âgées, riche en protéines et en légumes, tout en évitant les sucres rapides et les aliments frits.