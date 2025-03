Tunisie: Journée mondiale de l'audition - Le mauvais usage des écouteurs peut entrainer des troubles de l'audition

La présidente de la société tunisienne d'ORL et Chirurgie Cervico Faciale (STORL) Hammami Kamoun a mis en garde contre les expositions de plus de 10 mn, aux bruits sonores intenses à plus de 80 décibels qui pourraient affecter l'audition.

Elle a précisé dans une déclaration à la TAP à l'occasion de la journée mondiale de l'audition, célébrée le 3 mars de chaque année que les expositions sonores, prolongée ou répétée, peuvent entrainer des troubles de l'audition et une perte irréversible du système auditif.

Parmi les signes du trouble auditif, a-t-elle dit, des sifflements ou des bourdonnements d'oreilles qui peuvent se poursuivre durant plus d'une heure et une sensation d'hypersensibilité aux sons bruyants de la radio et de la télévision.

La spécialiste a mis en garde contre l'utilisation des écouteurs reliés aux appareils électroniques qui pourraient porter atteinte à l'audition, soulignant la nécessité de consulter un médecin spécialiste en cas d'inflammation de l'oreille et d'éviter l'automédication.