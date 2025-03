Congo-Brazzaville: Wiki Africa 2025 - Un concours de photographie pour valoriser la chaîne alimentaire congolaise

La communauté Wikimédia du Congo organise du 1er mars au 30 avril un concours international de photographie sur le thème « Du champs à l'assiette », dans le cadre de la deuxième édition de Wiki Loves Africa.

L'objectif principal du concours international de photographie est de valoriser la chaîne alimentaire congolaise. Une manière pour Ryddhel Cyrille Ngoulou Batala, président et cofondateur de la communauté Wikimédia du Congo, de promouvoir l'art culinaire du pays tout en soutenant le "Made in Congo". Pour participer à ce concours, les postulants doivent avoir un compte Wikipédia. Par ailleurs, ils doivent s'assurer d'être auteurs des fichiers (photos, vidéos et audios) qu'ils téléverseront sur Wikimédia Commons pendant la période du concours en utilisant une licence libre. Il est impérieux pour eux de préciser le pays auquel leurs contributions appartiennent.

Deux phases vont ponctuer ce concours. D'abord la phase nationale où chaque pays pourra sélectionner jusqu'à sept gagnants de trois catégories minimum. Les fichiers seront ensuite soumis à des jurys internationaux qui en choisiront les meilleurs.

Sur les récompenses, il convient de préciser que les gagnants recevront des bons d'achat pour des plateformes en ligne, d'une valeur variant de 1000 euros et plus selon le pays de résidence. De plus, les équipes locales pourront offrir des prix supplémentaires aux vainqueurs nationaux.

«Les photographes et contributeurs de Wikimedia congolais sont invités à participer à Wiki Loves Africa 2025, car ce concours représente une occasion unique de contribuer à l'évolution et à la promotion de la chaîne alimentaire africaine en général et congolaise en particulier », a indiqué Ryddhel Cyrille Ngoulou. La communauté Wikimédia du Congo organise ce concours en partenariat avec le restaurant Mossaka Beach 2. Toussaint Makosso-Tchapi est le chef de projet de l'édition 2025 de ce concours.