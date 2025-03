Congo-Brazzaville: Autonomisation des jeunes - La communauté leadership Agile dévoile son plan d'action 2025

La communauté leadership Agile que préside Bovaris Malonga a prévu, pour l'année 2025, l'organisation de deux grands événements, à savoir le projet agricole organisé en février pour créer cinquante emplois ainsi que le concours d'éloquence à un niveau plus large au mois d'août, puis le développement des collaborations avec d'autres institutions locales et internationales.

Créée le 16 décembre 2023, la communauté leadership Agile a pour mission d'autonomiser les jeunes en leur enseignant des compétences pratiques essentielles, notamment en leadership, entrepreneuriat, éloquence et agriculture. Cette entité prône les valeurs d'agilité, du leadership, d'innovation, d'entraide et impact social. La vision de la communauté leadership Agile est d'employer plus de cinquante jeunes cette année à travers divers projets.

Elle organise chaque année, avec un thème pertinent, le concours d'éloquence. La communauté leadership Agile a initié des projets agricoles, entre autres la mise en place d'un projet agricole pour favoriser l'autonomie financière des membres. Aussi la communauté leadership agile organise-t-elle une conférence sur l'entrepreneuriat, le leadership et d'autres thématiques.

Concernant les perspectives et objectifs pour 2025, la communauté va lancer un projet agricole en février pour créer cinquante emplois. Elle va étendre le concours d'éloquence à un niveau plus large, puis développer des collaborations avec d'autres institutions locales et internationales. Est prévue également, au mois d'août prochain la deuxième édition du concours d'éloquence de la communauté leadership Agile sur le thème « Diplomatie et coopération entre le Congo et la Russie : perspectives et défis ».

Le choix de ce thème se justifie tout simplement par le fait que les relations diplomatiques entre le Congo et la Russie se sont développées au fil des années, ouvrant la voie à des collaborations stratégiques dans divers domaines, notamment économique, culturel, technologique et éducatif. À l'heure où les partenariats internationaux jouent un rôle-clé dans le développement des nations, il est essentiel que la jeunesse congolaise comprenne les enjeux de la diplomatie et de la coopération internationale.

Ce concours d'éloquence a pour objectif d'encourager les jeunes à réfléchir et à s'exprimer sur l'importance des relations entre le Congo et la Russie, en abordant les perspectives de développement, les défis à surmonter et les opportunités pour les deux pays.

Il s'agira également de sensibiliser les jeunes à l'importance de la diplomatie et des relations internationales, ainsi que de promouvoir une réflexion critique et constructive sur le partenariat Congo-Russie. Quant aux objectifs spécifiques, il sera question de permettre aux jeunes de proposer des initiatives pour renforcer cette coopération, et d'offrir aux participants des occasions d'interagir avec des diplomates, des experts en relations internationales et des représentants des deux nations.

Le projet est géré par Bovaris Malonga, président et fondateur de la communauté et de Jofina Ngouala, la secrétaire de la communauté. Signalons que la communauté leadership Agile a formé 273 jeunes en informatique bureautique en un an. Déjà en 2021, ils avaient mis en place le projet "Kidoboy management", qui avait pour but d'accompagner les jeunes dans leur éducation morale et sociale afin de les booster et les préparer à bien entrer dans la vie active.