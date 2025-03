Congo-Kinshasa: Santé - Ouverture du 4e forum sur la vaccination et l'éradication de la polio au pays

Axé sur le thème "Immunisation, Nutrition et Lutte contre le cancer du col de l'utérus", le 4e forum sur la vaccination et la lutte contre la polio, qui se tient du 5 au 6 mars à Kinshasa, a été ouvert par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Roger-Samuel Kamba, représentant personnel du chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, à cette grande rencontre réunissant tous les acteurs nationaux et internationaux intervenant dans la vaccination.

Organisé par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale en synergie avec le Conseil national de la Couverture de santé universelle (CNCSU) grâce à l'appui des partenaires, notamment l'Unicef, GAVI, Path, l'OMS, CDC Africa, le 4e Forum sur la vaccination se veut un cadre de discussion et d'échange entre les différents acteurs pour réfléchir sur des défis actuels et des solutions concrètes en vue d'améliorer la couverture vaccinale et éradiquer la poliomyélite en République démocratique du Congo (RDC).

Il sera donc question notamment durant cette rencontre d'évaluer l'état actuel de la vaccination en RDC et identifier les défis majeurs, d'analyser le niveau de mise en oeuvre des engagements à tous les niveaux, encourager les provinces à augmenter les financements domestiques, concentrer les efforts sur les enfants dits zéro dose.

Dans son discours lu par le ministre de la Santé, le chef de l'État a reconnu que le 4e forum est un moment crucial où "nous réaffirmons notre engagement collectif à proteger la santé de nos enfants et à renforcer la couverture vaccinale dans notre pays, la RDC qui traverse une période critique marquée par des défis de santé publique majeurs et une instabilité qui impacte directement nos communautés".

Tout en soulignant que les vaccins sauvent des millions de vies chaque année en les protégeant contre plus de 20 maladies infectieuses dont la rougeole, la tuberculose et bien sûr la polio, le chef de l'État, à travers son représentant, a déploré la persistance des taux alarmants de vaccination.

"Un million d'enfants ne sont pas du tout vaccinés. Deux millions d'autres n'ont reçu que partiellement les doses nécessaires . Nous sommes encore loin de l'objectif de 90% de couverture vaccinale fixés par l'OMS", a lu le ministre de la Santé au nom du chef de l'État.

En dépit de ce tableau sombre, il est possible d'inverser la tendance. Pour ce faire, le chef de l'État engage le gouvernement à libérer le financement nécessaire pour assurer la disponibilité continue des vaccins, suivre personnellement chaque trimestre les performances de la couverture vaccinale, renforcer le plan d'urgence pour la relance de la vaccination dit plan mashako, accélérer l'introduction du vaccin contre le col de l'utérus, créer un cadre provincial efficace pour la couverture santé universelle.

Le chef de l'État via le ministre de la Santé a rappelé que la vaccination est un droit fondamental et une responsabilité collective. "Chaque enfant congolais mérite un avenir sans poliomyélite, sans rougeole sans maladie évitable et notre engagement aujourd'hui déterminera la santé des générations futures.

Nous avons donc le devoir moral et historique d'éradiquer la polio et de garantir un accès équitable à tous et pour tous nos enfants. Je vous exhorte donc à oeuvrer avec rigueur, engagement et transparence pour que nous puissions bâtir une République plus forte plus resiliente et en bonne santé", a-t-il déclaré.

Pour sa part, le coordonnateur du CNCSU, le Dr Polydor Mbongani Kabila, s'est réjoui du fait que le Forum sur la vaccination allie deux thématiques non moins importantes, à savoir la nutrition et la lutte contre le cancer du col de l'utérus. " La nutrition étant un déterminant important de la survie et de la viabilité de l'enfant à bas âge, elle est donc une composante importante du développement du capital humain", a-t-il dit. Je me réjouis, a-t-il renchéri, que ce forum en tienne compte, d'autant plus qu'une nutrition adéquate est le fondement d'une vaccination efficace.

Les deux étant intimement liés", tout en soulignant qu'en ce qui concerne la prise en charge du cancer du col de l'utérus l'un des 3 piliers majeurs consiste en l'introduction du vaccin contre le human papilloma virus au bénéfice de la jeune fille et du jeune garçon. Dr Mbongani a souhaité que durant les travaux en panel que l'attention soit focalisée sur les différents défis afin de formuler les orientations susceptibles de contribuer à l'amélioration de la qualité des services en faveur de l'immunisation, de la nutrition et de l'élimination du cancer du col de l'utérus.

L'engagement des partenaires à soutenir la vaccination

Prenant la parole avant le secrétaire général à la Santé, le Dr Sylvain Yuma qui a souligné que les thématiques au coeur du 4e forum sont prioritaires pour le chef de l'État et s'inscrivent dans les objectifs du CNCSU tout en s'alignant sur les ODD, le représentant du directeur général de CDC Africa, le Dr Alain Ngashi a réaffirmé l'engagement de son institution à soutenir les efforts de la RDC dans la vaccination et dans la couverture santé universelle. Il reste convaincu qu'investir dans la vaccination et les soins de santé primaires demeure une nécessité.

"La vaccination, a-t-il révélé, est un acte de responsabilité collective. Avec un leadership fort, on peut construire un avenir sur et plus sain. L'ouverture du 4e forum sur la vaccination a offert aussi une tribune d'expression à d'autres partenaires de renouveler, à travers la projection des vidéos dans la salle, leur engagement à soutenir la RDC dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination.

Il s'agit notamment du directeur régional de l'Unicef pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, Gilles Fagninou; du directeur régional par intérim de l'OMS /Afrique et du président, Division Développement Mondial, Fondation Bill & Melinda Gates, et président du Conseil de surveillance de la poliomyélite, Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, Christopher Elias.