Congo-Kinshasa: Ministère des Transports - Un moratoire pour le contrôle des permis de conduire

Tout conducteur a jusqu'au 30 juin 2025 pour se conformer à cette exigence.

Un communiqué officiel du ministère des Transports et Voies de communication signé, le 4 mars, par le vice-Premier ministre chargé de ce secteur Jean-Pierre Bemba Gombe, indique qu'un moratoire a été accordé jusqu'au 30 juin 2025 pour le contrôle des permis de conduire biométriques sécurisés avec puce. Au travers ce document, ce ministère a demandé à tous les requérants, âgés d'au moins 18 ans révolus, de se rendre sur le site de la Commission nationale de délivrance des permis de conduire le plus proche en vue de se procurer de ce "titre de sécurité", conformément à la loi en vigueur.

Il est, en effet, rappelé que c'est depuis plusieurs années déjà que le plus récent permis de conduire congolais a expiré et tous les conducteurs qui roulent sur les artères congolaises n' ont pas ces titres de sécurité, à part ceux qui ont des permis internationaux acquis dans d'autres pays et valides pour la République démocratique du Congo. C'est depuis fin 2024 que le ministère chargé du secteur a lancé l'opération de délivrance des nouveaux permis nationaux et internationaux. Ceux-ci sont biométriques, avec puce. Ces permis modernes intègrent une puce électronique et répondent aux standards internationaux.

Une procédure en cinq étapes

La procédure d'obtention de ce document a été simplifiée et comporte cinq étapes-clés. Il s'agit notamment du paiement des frais d'examen et retrait du formulaire; du passage des tests théoriques et pratiques; de l'établissement de la note de créance, de l'enrôlement biométrique; et du retrait du permis. Les prix de ces permis varient selon la catégorie du véhicule. Et les requérants des catégories A et A1 bénéficient d'un traitement simplifié.