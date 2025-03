Burkina Faso: Industrialisation au pays - La 1ere usine de fabrication de détergent inaugurée

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a inauguré le complexe industriel de détergent Fassi à Napamboum, dans la commune rurale de Pabré le jeudi 06 mars 2025.

C'est officiel, le Burkina Faso possède désormais une usine de fabrication de détergent « made in Burkina ». Elle a été inaugurée officiellement le jeudi 6 mars 2025 par le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré. Bâtie sur une superficie d'un hectare (ha) extensible à 3 ha, l'usine est située dans le village de Napamboum, commune rurale de Pabré, à quelques encablures de Ouagadougou. Elle produit du détergent (savon en poudre) dénommé « Fassi flash action ». « Doté d'un investissement de 4,5 milliards FCFA, le complexe dispose d'une capacité de production de 300 tonnes par jour grâce à des équipements de pointe.

Les produits sont disponibles en grammages variés de 15g, 30g, 50g, 80g, 100g, 350g, 500g et 1000g et répondent aux normes de qualité les plus exigeantes », a indiqué le président directeur général de l'usine, El Hadj Mady Sawadogo. A l'écouter, le complexe comporte des espaces de production, de stockage, un bâtiment administratif et des infrastructures sanitaires.

Plus de 2000 emplois à générer

« Il contribuera à la création de 366 emplois directs et 1 600 emplois saisonniers, renforçant ainsi notre contribution à la lutte contre le chômage. Et le détergent est conditionné dans des emballages recyclables qui contribuent à une réduction de l'empreinte carbone », a-t-il ajouté. Le promoteur ne compte pas s'arrêter là. Il ambitionne très prochainement inclure dans la gamme de produits, des détergents liquides, des savons en boule, des liquides vaisselles et de l'eau de Javel.

Selon le Président du Faso, Ibrahim Traoré, cette unité industrielle marque la ferme volonté de la nation a emprunté les voies de l'industrialisation. « Ce joyau inspire d'autres initiatives. J'invite les autres entrepreneurs qui hésitent à se lancer car on va continuer à les accompagner. Ensemble façonnons un Burkina Faso porteur d'espérance grâce à ses propres ressources », a-t-il souhaité.

Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (MICA), Serge Poda a félicité le promoteur de cette unité industrielle. Par sa vision et son audace entrepreneuriale, il contribue ainsi à renforcer le tissu industriel national. « Il incarne un symbole de notre capacité à nous appuyer sur nos propres ressources, notre savoir-faire, notre ingéniosité pour construire une économie forte et souveraine. Cette unité, une première du genre, générera des emplois pour la jeunesse, réduira la dépendance aux importations et contribuera à l'amélioration de la balance commerciale », a relevé le ministre.

C'est pourquoi, Serge Poda a encouragé les jeunes entrepreneurs ainsi que les investisseurs nationaux à s'inscrire dans cette dynamique. Car un secteur privé solide et audacieux constitue le levier essentiel de la croissance économique et du progrès social. « Le gouvernement, pour sa part, continuera d'apporter son soutien à ce type d'initiative à travers des mesures incitatives, un cadre réglementaire propice et un accompagnement stratégique », a-t-il rassuré.