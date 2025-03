Kenya: Les Junior Starlets visent une deuxième Coupe du Monde consécutive

Le Kenya entame sa campagne de qualification pour une deuxième Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA consécutive en défiant l'Ouganda ce week-end lors du deuxième tour des éliminatoires de la CAF. Demi-finalistes de la dernière CAN U-17, les Junior Starlets avaient marqué l'histoire en devenant la première sélection kényane, toutes catégories confondues, à disputer une phase finale mondiale en République dominicaine.

Avec l'édition 2026 prévue au Maroc, un contexte inédit pour le football africain, la sélectionneuse Mildred Cheche et son groupe veulent confirmer leur montée en puissance et rééditer l'exploit.

« Nous avons découvert l'intensité et l'exigence d'un Mondial, et cela nous a encore plus motivées. Les filles veulent revivre cette expérience, et les nouvelles recrues sont également animées par cette ambition. Cette dynamique collective nous pousse à viser la qualification », confie Cheche à CAFOnline.

Conscientes du statut qu'elles portent désormais, les Junior Starlets abordent néanmoins ce tour avec sérieux.

« Le fait d'avoir disputé la Coupe du Monde ne nous donne aucun avantage. Nous savons que l'Ouganda est une équipe robuste et nous nous attendons à une opposition difficile. Mais nous avons bien préparé ce rendez-vous et nous irons chercher un résultat positif à l'extérieur », assure la technicienne kényane.

Pour ce déplacement à Kampala, Cheche peut s'appuyer sur un effectif expérimenté, avec plusieurs joueuses encore éligibles pour cette campagne. L'ancienne capitaine Elizabeth Ochaka reste un élément clé du groupe, mais le brassard revient désormais à Halima Imbachi, qui prend les commandes de l'équipe sur ces qualifications.

« C'est une grande fierté d'être capitaine. Cela signifie que l'équipe et le staff comptent sur moi », explique Imbachi avant d'ajouter : « Mon rôle sera d'encadrer les nouvelles et d'aider l'équipe à bien débuter face à l'Ouganda. Nous avons confiance en nos capacités et nous voulons imposer notre jeu dès le premier match. »

Le vainqueur de cette double confrontation entre le Kenya et l'Ouganda retrouvera en troisième tour le gagnant du duel entre l'Éthiopie et le Cameroun.

Trois billets africains sont en jeu pour le Mondial féminin U-17 2026, et les Junior Starlets comptent bien décrocher leur place parmi l'élite.