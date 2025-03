Burkina Faso: QNET met en garde contre les personnes qui commettent des fraudes en utilisant le nom de l'entreprise

QNET, une entreprise mondiale de bien-être et de style de vie axée sur les produits avec 27 ans d'expérience, est au courant de la publication par Burkina24 selon laquelle quatorze personnes ont été arrêtées pour avoir prétendument commis une fraude et avoir illégalement fait camper des étrangers de différents pays pour les affaires de QNET. QNET est une entreprise légitime et ne soutient pas la fraude ou les rassemblements illégaux. QNET ne retient pas les gens contre leur gré. QNET se distancie fortement de toute personne arrêtée pour ces infractions.

Le directeur général régional de QNET pour l'Afrique subsaharienne, Biram Fall, a déclaré : « QNET ne dit pas aux gens de quitter leur pays pour d'autres endroits pour commettre une infraction ou se comporter de manière illégale. QNET ne soutient pas les rassemblements illégaux et n'offre pas d'opportunités d'emploi ou de bourses à l'étranger. Nous continuons à sensibiliser à la vérité sur QNET. « Nous voulons que tout le monde sache qu'il y a des gens qui ternissent l'image et la réputation de notre entreprise, en particulier des personnes qui mentent en prétendant être de QNET, à chaque fois qu'elles sont arrêtées. Nous avons pris des mesures, en coopération avec les forces de l'ordre, pour déposer une plainte contre ces personnes qui tentent de détruire notre réputation. Dans ce cas précis, QNET a pris la décision de se joindre à cette poursuite devant le tribunal en tant que plaignant pour s'assurer que les huit coupables soient traités conformément à la loi. »

QNET met en oeuvre sa campagne médiatique et d'éducation du public dans toute la sous-région. Les campagnes « Dites non » et « QNET contre les escroqueries » utilisent des panneaux d'affichage, la télévision, la radio, les médias en ligne, les publications dans les journaux et la distribution d'affiches pour diffuser la vérité sur QNET. QNET utilise la campagne pour avertir le public que des personnes utilisent son nom et ses produits pour commettre des fraudes.

QNET a aidé 250 victimes en 2024 à signaler des activités frauduleuses. De plus, en 2024, la société a engagé plus de 42 poursuites judiciaires en Afrique subsaharienne pour empêcher les personnes de commettre des fraudes en utilisant le nom de QNET.

La société conseille au public de rester vigilant et de signaler toute activité suspecte impliquant son nom au poste de police le plus proche ou de contacter QNET via la hotline WhatsApp au +233 256 630 005 ou par e-mail à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .

À propos de QNET

QNET est une société de premier plan dans le domaine du bien-être et du style de vie qui utilise un modèle commercial de vente directe pour offrir une large sélection de produits exclusifs permettant aux individus de vivre une vie plus saine et plus équilibrée.

Depuis 1998, les produits innovants de QNET et son activité axée sur le commerce électronique ont contribué à créer une communauté mondiale de clients satisfaits et de micro-entrepreneurs, animés par la mission de RYTHM - Raise Yourself To Help Mankind. Les marques de produits populaires proposées par QNET comprennent la gamme de montres et de bijoux de luxe Bernhard H. Mayer, la gamme de produits d'entretien ménager HomePure, la gamme de bien-être Amezcua, la gamme de soins personnels Physio Radiance et les forfaits vacances de marque QVI.

QNET est membre d'associations de vente directe dans plusieurs pays, de la Hong Kong Health Food Association, de la Health Supplements Industry Association of Singapore, etc. QNET est également actif dans le parrainage sportif, notamment dans son rôle de partenaire officiel de vente directe du Manchester City Football Club et de la Confédération africaine de football (CAF), démontrant ainsi son engagement envers l'excellence et la portée mondiale. Découvrez un monde de nouvelles possibilités avec QNET, visitez www.qnet.net